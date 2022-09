Société | Gironde : Six nouveaux collèges pour répondre à la hausse des effectifs

06/09/2022 | Face à la démographie, les collèges s'adaptent ! Inauguré pour la rentrée et construit en un temps record, le collège Bordeaux-Lac fait partie des 6 établissements qui ouvrent leurs portes en 2022.

Tout comme celui de Bordeaux-Lac, ce sont dix collèges neufs ou remis à neufs qui ouvrent leurs portes aux jeunes girondins pour cette rentrée 2022. Ils font partie d’un large plan sans précédent, lancé en 2017, et qui vise à ouvrir ou ré-ouvrir un total de 24 collèges pour accueillir les élèves dont le nombre croît chaque année. Avec l’arrivée de 20 000 nouveaux habitants chaque année en Gironde, ce sont près de 1 000 collégiens supplémentaires par an qui doivent être pris en charge.

Le département s’est engagé dans ce sens depuis 2017. Le grand « Plan Collèges » vise un total de quatorze nouveaux collèges et dix réhabilitations pour accueillir 10 000 collégiens en plus entre 2017 et 2025. Dix sont aujourd’hui prêts à l’emploi, cinq sont encore en travaux et neufs autres vont eux aussi être lancés en construction dans les mois à venir.

Le grand « Plan Collèges » du département

Le grand plan de 670 millions d’euros lancé par le département en 2017 permet aujourd’hui d’accueillir 66 100 collégiens à travers 111 établissements publics, et 13 400 dans des établissements privés, chiffre qui devrait encore s’accroître dans les prochaines années. Cette rentrée se fait également avec des effectifs pédagogiques remplis.

Illustration de ce plan, le nouveau collège de Bordeaux-Lac qui desservira les élèves du quartier Ginko. Les travaux commencés en décembre 2020, pour une livraison accomplie pour cette rentrée 2022 : le collège a été monté en un temps record. Il offrira aux 700 élèves qu’il peut accueillir près de 4 000 m² de surface dont près de 1 700 en extérieur, le tout accompagné d’infrastructures sportives, culturelles et de restauration dernier cri. Une attention particulière a été également accordée aux installations pour pouvoir accueillir les élèves ULIS dans de bonnes conditions.

Collèges verts

Depuis dix ans, les collèges girondins ont connu une augmentation drastique de surface. Au total, la surface occupée a grandi de près de 40 000 m². Pourtant la consommation cumulée est en baisse, signe des efforts qui ont été réalisés : -20% de consommation de gaz, -36% pour l’eau et -21% d’émissions de gaz à effet de serre. Un objectif poursuivi dès la conception des infrastructures, comme à Ginko : bâtiments avec une isolation renforcée, mise en place de protections solaires adaptées et une ventilation en double flux. Derrières ces termes techniques : un bâtiment pensé pour être confortable été comme hiver pour les élèves, sans reposer sur une consommation excessive d’énergie.

Panneaux photovoltaïques au collège Bordeaux-Lac

Energie pour laquelle le bâtiment est d’ailleurs indépendant : 500m² de panneaux photovoltaïques ont été installés sur le toit de l’établissement pour répondre aux besoins d’électricité des infrastructures. L’occasion de joindre l’utile à l’éducatif : le toit sera également accessible aux professeurs de sciences qui pourront s’en servir dans leur enseignement.

L'infos en plus:

Les 6 collèges girondins de la rentrée 2022 sont les collèges du Haillan, de Bordeaux Lac, du Pian-Médoc, Édouard Vaillant de Bordeaux, Bordeaux Belcier et Saint-Selve.

Les 5 collèges encore en construction sont les collèges d’Arveyres, Mérignac, Blanquefort, Le Barp et Lussac



Par Léo Marchandon

Crédit Photo : LM