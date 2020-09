"Vieillissement, maladie chronique, accident de la vie ou du travail, maladie professionnelle, handicap… Autant de situations qui peuvent impacter la capacité d’un salarié à tenir son emploi", explique Philippe François, le président du Service de santé au travail de la Dordogne. Dans ce département, l'année dernière, 700 salariés ont perdu leur emploi en raison d'une inaptitude au travail, car aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée. 20 % de la population française est concernée par les maladies chroniques évolutives. 80 % ont un emploi stable au moment du diagnostic.

"Cela a un coût pour l'entreprise, pour l'ensemble de la société, alors nous nous avons planché sur le sujet des maladies longues. Il a fallu trouver les financements, travaillé deux ans sur le sujet, avant d'aboutir au lancement de la plateforme Sémaphore. C'est un service nouveau et totalement innovant que nous proposons désormais à nos adhérents," poursuit Philippe François. Présenté il y a quelques jours à des employeurs, ce site internet vise à informer, sensibiliser, mettre en relations employeurs et salariés sur toutes les questions relatives au maintien dans l’emploi suite à un problème de santé de longue durée. Qu'est ce qu'une maladie chronique, quelles sont les obligations de l'employeur, quelles adaptations puis je proposer à mon salarié, pour qu'il reste en poste sans que cela pénalise mon activité ? "L'objectif, c'est à la fois d'aider les salariés et les chefs d'entreprises pour des questions très pratiques, c'est pourquoi nous avons fait appel à une équipe pluridisciplinaire, médecins, infirmiers, psychologues, ergonomes." le cas échéant, la plateforme peut orienter vers des spécialistes, ou partenaires : MDPH, CPAM, Cap emploi ...

Comment ça marche

Pour être rappelé et orienté, que l'on soit salarié ou employeur, il suffit de remplir la fiche contact du site, de laisser un mail ou un numéro de téléphone. C'est le cabinet A 20, qui a conçu ce nouveau service pour le Service de santé au travail, et qui orientera les salariés et leurs employeurs. "Ce cabinet va travailler avec nos équipes pour trouver la meilleure réponse à apporter, précise Philippe François. Le maintien dans l'emploi est l'une des missions fondamentales du Service de santé au travail. Les solutions pouvant être proposées peuvent être par exemple l'instauration d'un à deux jours de télétravail pour moins de fatigabilité, une adaptation des horaires, du poste au niveau de l'ergornomie."

La création de ce nouveau service Semaphore coïncide avec la fusion des deux services de médecine du travail de Dordogne : celui de Périgueux-Sarlat Nontron, et celui de Bergerac. Le nouveau service départemental conserve les mêmes points de consultation (environ 70) et le même personnel, les mêmes médecins et les mêmes infirmières. Il a permis d'embaucher un psychologue du travail supplémentaire, et de mettre en commun certaines compétences. Il représente 8.000 entreprises et 66.000 salariés en Dordogne.