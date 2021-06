Société | Rive droite : O2 Radio au plus près des habitants !

28/06/2021 | A l’occasion des 40 ans des radios libres, O2 Radio pose sa régie et son studio dans plusieurs quartiers de la rive droite bordelaise.

Pour les quarante ans des radios libres, O2 Radio, radio associative de la rive droite bordelaise fondée en 1997, va à la rencontre des habitants de Bassens, Cenon, Floirac et Lormont du 28 juin au 2 juillet. Une semaine d’évènement entre émissions participatives, débats, concerts et démonstration de roller.

C’est une année plus que particulière pour la radio : en 2021, on fête le centenaire de son apparition et les quarante ans de la libération des ondes. À cette occasion, nos confrères et amis d’O2 Radio (91.3FM) quittent leurs locaux cenonnais pour aller à la rencontre de leurs auditeurs et des habitants de la rive droite. « O2 Radio chez vous », c’est une semaine d’évènements gratuits et en accès libre dans quatre villes : Bassens, Floirac, Lormont et Cenon. L’idée est de donner la parole aux habitants des quartiers de la rive droite, de les faire débattre ou danser avec des artistes locaux comme les bordelais Julien Bischerour et Maijay.

Coup d’envoi d’O2 Radio chez vous ce lundi 28 juin à partir de 17h30 dans le quartier de l’Avenir à Bassens. La soirée s’ouvrira par une émission de divertissement avant de laisser la parole au habitants du quartier pendant une heure et demie de 18h30 à 20h. La soirée sera conclue par le concert. En marge des émissions, plusieurs animations sont prévues avec notamment un atelier de peinture parents-enfants ou une démonstration de roller par Tiffany Derisbourg, championne d’Europe de slalom à 18h15.

« O2 Radio chez vous » sera ensuite dans le quartier Dravemont à Floirac (29/06), au pôle Brassens Camus de Lormont le 30 juin, dans le quartier Saraillère de Cenon le 1er juillet puis au parc du Castel de Floirac le 2 juillet. Détails et programme complet sur O2radio.fr.



Par Yoan Denéchau

Crédit Photo : O2 Radio