Société | Salon de l'agriculture : « Chaussez vos bottes » et venez découvrir les métiers du secteur !

26/05/2022 | Au stand « Chaussez vos bottes », renseignements et animations attendent les visiteurs qui souhaitent s'informer sur les métiers de l'agriculture.

Après deux ans d'interruption en raison de la crise Covid, le Salon de l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine est de retour à Bordeaux. Un rendez-vous incontournable pour les parents qui souhaitent faire découvrir à leur progéniture, les animaux de la ferme, pour les acteurs du terrain, qu'ils soient exposants ou visiteurs... et pour tous ceux qui cherchent une orientation professionnelle. Car cette année, le salon s'est enrichi d'un pôle formation particulièrement complet. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les métiers de l'agriculture sans jamais oser le demander vous attend jusqu'à dimanche au stand « Chaussez vos bottes ». Le tout dans une ambiance ludique et conviviale garantie.

Idéalement situé au cœur du Salon de l'agriculture, tout près du marché des producteurs, « Chaussez vos bottes » attend tous ceux qui souhaitent s'informer sur les métiers et formations de l'agriculture. Un stand fort d'une quinzaine d'exposants qui se font un plaisir de fournir des renseignements sur l'ensemble des filières, métiers, et formations du secteur. « Qu'on soit collégien, lycéen, sans emploi ou en reconversion professionnelle, on peut trouver des solutions sur le stand », explique Anne-Marie Moréno, de la Chambre Régionale d'Agriculture.

Panel de professionnels

De fait, avec la présence sur place de la DRAAF Nouvelle-Aquitaine (Direction Régionale de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt), du REANA (Réseau des Établissements Agricoles Nouvelle-Aquitaine), de l'OCAPIAT (l’Opérateur de Compétences (OPCO) pour la Coopération agricole, l’Agriculture, la Pêche, l’Industrie Agroalimentaire et les Territoires), de l'ANEFA (Association Nationale paritaire pour l'Emploi et la Formation en Agriculture), ou encore de la Fédération Régionale des CUMA et du Conseil en Évolution Professionnelle, pour ne citer que ceux-là, impossible de passer à côté d'une information. Le stand rassemble tout un panel de professionnels, une véritable chaîne d'acteurs qui se complètent pour fournir le renseignement adéquat.

Parallèlement, des outils de découverte des métiers de la filière agricole et de l'aménagement paysager sont également proposés aux scolaires. De même que des animations (ateliers machinisme, paysage ou élevage), un casque de réalité virtuelle sur les métiers du paysage, du maraîchage et de l'élevage et pour les plus jeunes, des concours de lancer de bottes.

Le camion « l'Aventure du vivant » propose notamment simulateur de tracteur pour tester la conduite des engins agricoles.

Le camion « l'Aventure du vivant » : une découverte des métiers grandeur nature

Autre point fort du salon : la présence, cette année, du camion « l'Aventure du vivant » qui permet de découvrir toutes les formations proposées par le Ministère de l'agriculture et qui souvent, vont bien au-delà du seul domaine agricole ; qu'elles concernent la forêt, l'eau, l'environnement ou l'aide à la personne. Dans ce cadre, le camion présente des conférences sur les différentes filières, (surtout à destination des classes de 4e qui sont en âge de s'orienter), mais aussi de nombreuses animations interactives (simulateur de tracteur pour tester la conduite des engins agricoles, casque de réalité virtuelle présentant les métiers du paysage, écran tactile pour des quiz sur les différents métiers du vivant, vidéos sur les métiers et accès au site https://www.laventureduvivant.fr/.

A noter la conférence « Devenir salarié dans l'agriculture ». A destination du grand public et traitant des questions d'alternance et de reconversion, elle sera mise en ligne sur la page youtube de l'OCAPIAT à la fin de la semaine.



Par Emmanuelle Diaz

Crédit Photo : ED