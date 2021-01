Société | Sécurité en Gironde : la délinquance en baisse, mais pas les violences

30/01/2021 | La Préfète Fabienne Buccio a fait le bilan de la sécurité en Gironde pour l’année 2020.

Les faits de délinquance ont baissé tout au long de l’année malgré une recrudescence de la violence, illustrée par les fusillades à Pessac et le drame des Aubiers le soir du réveillon du nouvel an. On fait le point avec Fabienne Buccio, Préfète de Gironde.

Pour la Gironde, la tendance est la même qu’au niveau national : les faits de délinquance sont en baisse sur l’année 2020. « Cette baisse, sensible, est à relativiser puisqu’elle est liée à la situation sanitaire », prévient Fabienne Buccio. La Préfète de Gironde a tenu à saluer l’engagement des forces de l’ordre, « présents sur tous les fronts en cette année 2020 de confinements successifs ». Parmi les indicateurs à la baisse, le nombre d’homicides (-20%), de vols sans violence (-23,9%) ou encore le nombre de vols dans les véhicules (-8,5%).



Si le nombre de faits de délinquance est en baisse, les faits de violence, eux, sont plus nombreux. Ainsi, les faits de vols avec armes bondissent de 46 % et les faits de coups et blessures volontaires (+3,4%) et de cambriolages (+4,3%) augmentent plus légèrement. Autre illustration de l’augmentation des violences en Gironde, d’après la Préfecture : les violences intra-familiales (+10%). Sur cet indicateur, des disparités énormes apparaissent entre la zone police (-13%) et la zone gendarmerie (+45%) . Pour lutter contre ce phénomène, l’État avait mis en place, dès le premier confinement, des espaces d’accueil et d’écoute dans les grandes surfaces. « Ce dispositif va être prolongé afin d’être sûr de ne rater personne », précise la Préfète.

Un quartier de reconquête républicaine sera créé à Libourne

« La Gironde a longtemps été préservée de ces faits de violence, ce temps est révolu, affirme Fabienne Buccio. Cette banalisation de la violence, comme à la Chataîgnerie (Pessac) ou dans le quartier des Aubiers à Bordeaux est inacceptable ». Les services de l’État avaient pourtant pris des mesures pour tenter de soulager les forces de l’ordre, en adoptant par exemple le plan national de sécurisation renforcée, qui a vu l’arrivée de divisions de CRS en renfort de la police nationale dans plusieurs grandes villes, dont la métropole bordelaise.



Fabienne Buccio l’assure : « le Beauvau de la sécurité, qui s’ouvre le 1er février, sera suivi de faits ». La Préfète annonce déjà une nouveauté pour la Gironde : la création d’un quartier de reconquête républicaine (QRR) à Libourne dans le courant de l’année. Les QRR sont des dispositifs impliquant le déploiement progressif de moyens de police supplémentaires pour lutter contre la délinquance et les trafics dans des lieux ciblés.

Rive Droite : Le DDSP répond aux maires

Le 20 janvier, les élus du Grand projet des villes de la rive droite (Cenon, Bassens, Lormont et Floirac) ont alerté les services de l’État, inquiets de la situation qui se dégrade dans leurs quartiers. Les maires demandent notamment plus de moyens policiers et le retour de bureaux de la Police Nationale à Lormont et Bassens.

Interrogé sur le sujet, Thierry Mairesse, Directeur Départemental de la Sécurité Publique leur répond : « Comme beaucoup, ils aimeraient avoir plus, mais ils voient ce qui est fait aujourd’hui qui ne l’était pas avant : depuis septembre on a des CRS à Bordeaux. Ces compagnies ont passé un tiers de leur temps sur la Rive Droite, avant c’était zéro.

Le commissaire Perez, chef de Division des Hauts de Garonne, organise régulièrement des contrôles dans certains quartiers : certains d’entre eux étaient habitués à voir des policiers passer, mais pas s’arrêter ni contrôler. Certains réagissent violemment parce qu’ils ne sont pas contents de nous voir. Qu’ils s’habituent parce qu’on va rester.

En ce qui concerne les postes de police, la mode n’est pas à rouvrir des bureaux. On en a déjà plein sur l’agglomération. Si vous multipliez implantations, c’est plus d’accueil, plus de plaintes, donc plus d’effectifs pour les consigner. L’objectif n’est pas d’attendre les plaignants mais qu’il y ait moins de plaintes parce que moins d’agressions ».



Par Yoan Denéchau

Crédit Photo : YD