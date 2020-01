Six communes de Dordogne sont dotées de Maison France Service

La convention départementale France Service Dordogne a été signée ce lundi matin à la mairie de Mussidan, en présence des représentants des six Maisons France Service (MFS) labellisées dans le département. Celles-ci sont situées à Belvès, Coulounieix-Chamiers, Lanouaille, Mussidan, Nontron et la sixième se partage entre Thenon et Hautefort. Ces "espaces" réunissent plusieurs administrations : la Caisse d'allocations familiales, l'Assurance maladie, la Poste, la MSA, les finances publiques, un pôle d'accès au droit, ou encore Pôle Emploi, en fonction des implantations. Ces organismes y organisent des permanences, parfois des rendez vous individuels décentralisés.

Parmi les intervenants, le préfet Frédéric Perissat a rappelé les missions des MFS : "améliorer la couverture en services publics des territoires, permettre à l'usager d'être à moins de 30 minutes de son domicile d'un service public, et l'accompagner dans ses démarches administratives quotidiennes et faciliter l'accès aux droits. Elles offrent également une aide dans la prise en main des outils numériques pour certaines démarches." Chacune de ces maisons fonctionne avec deux chargés d'accueil : à Mussidan, une des deux jeunes femmes a été recrutée pour l'ouverture. Les horaires ont été calqués sur ceux de la mairie, par commodité, même si l'Espace, qui jouxte la mairie, a son entrée propre.

Marie-Rose Veyssière, présidente de la Communauté de communes Isle et Crempse en Périgord, a salué un début prometteur : « Depuis la mise en service le 1er janvier 2020, plus de 150 personnes sont venues à la mairie de Mussidan chercher de l’information ou solliciter une aide. » Dominique Bousquet, président de la communauté de communes du Terrassonnais en Périgord noir Thenon Hautefort est ravi "Que l'Etat est repris à son compte ce qu'on a fait sur le territoire pendant des années, la particularité de cette "maison France services" se repartit sur deux sites è Terrasson et à Hautefort. Un projet de MFS itinérante est également à l'étude sur ce territoire très vaste, ce serait le premier dans le département.

Chacun des six sites, a sa spécificité, celle de Coulounieix Chamiers est installée au coeur d'un centre social dans le cadre de la politique de la ville, celle de Lanouaille, a été portée par le groupe la Poste, celle de Nontron se se situe dans les locaux de la maison de l'état. Certaines s'appuient sur les anciennes maisons d'accueil des services publiques créées sous François Hollande.

L'Etat participe à hauteur de 30000 euros par an pour chaque maison France Service. Les communes ou les communautés de communes sont amenées à participer également. Au-delà de ces six labellisations, ce sont une trentaine de sites qui sont d’ores et déjà identifiés pour rejoindre ce réseau en Dordogne d’ici au 31 décembre 2021.