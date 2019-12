Société | Soigner en Périgord, un site pour lutter contre la désertification médicale

09/12/2019 | En Dordogne, l'assurance maladie s'associe au Département pour refondre le site "soigner en Périgord" afin de favoriser l'installation de professionnels de santé.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne vient de s'associer au conseil départemental pour remettre au goût du jour le site internet "soigner en Périgord", créé en 2012. L'objectif est d'encourager l'installation de médecins, d'infirmiers, de kinésithérapeutes en Dordogne en leur mettant un certain nombre d'outils et d'informations à disposition, les offres disponibles, les conditions d'exercices, les conditions de vie (accès aux transports, aux équipements culturels, aux établissements scolaires), les éventuelles aides dont ils peuvent bénéficier.

En Dordogne, 66 % des médecins généralistes cesseront leur activité professionnelle dans les dix ans qui viennent. La situation des spécialistes sur le territoire est défavorable. Chez les professionnels de santé, les jeunes générations aspirent à des conditions d’exercice différentes de celles de leurs prédécesseurs. Ils souhaitent davantage être regroupés avec d'autres praticiens, exercer à plusieurs dans le cadre de maisons de santé pluridisciplinaires. Seize de ces maisons sont en fonctionnement et une demi-douzaine doivent ouvrir dans les prochaines années. La question du salariat n'est plus taboue et demeure une éventualité pour de nombreux futurs généralistes.

Pour attirer de nouveaux professionnels de santé, remplacer ceux qui souhaitent partir à la retraite, la Caisse primaire d'assurance maladie et le conseil départemental de la Dordogne se sont associés pour la refonte le site "soigner en Périgord." Ce site qui existait depuis 2012, a été créé au départ par l'Assurance maladie pour encourager les professionnels de santé à s'installer en Dordogne. Le site était devenu obsolète et ne répondait plus à leurs attentes. Désormais géré par les services du Département, cet outil s'inscrit dans la démarche de la collectivité de lutte contre la désertification médicale. "Notre département enregistre un solde naturel déficitaire, compensé pour le moment par le solde migratoire. Au dernier recensement, la Dordogne a perdu des habitants. Les gens qui s'y installent sont souvent des nouveaux retraités venus d'ailleurs. Pour eux, l'accès aux soins demeure une des priorités. Nous souhaitons aussi démontrer que l'on peut vivre en Dordogne, que l'on peut venir y travailler avec des familles. La problématique d'attractivité du territoire est donc logiquement inscrite dans le schéma départemental d'accès au soins", tient à rappeler Germinal Peiro, le président du Département.

Un site construit avec les professionnels

L'ambition du nouveau site internet est la construction d'un véritable outil de promotion de la Dordogne pour les étudiants en médecine et les professionnels de santé. Il est destiné à mieux informer et accompagner les professionnels de santé qui cherchent à s'installer et les collectivités territoriales, les structures qui souhaitent recruter, et les professionnels souhaitant faire valoir leurs droits à la retraite à trouver leur successeur. Il comporte un outil d'annonces : les annonces peuvent concerner des remplacements, l'accueil de stagiaires, une succession, une association. Pour chaque annonce, les conditions d'exercice sont précisées : cabinet individuel, maison de santé, centres de soin, milieu rural ou urbain. La mise en ligne des annonces, offre, ou demande se fait de manière autonome. Une des particularités de ce site, c'est qu'il se démarque des autres sites de ce type existant dans d'autres départements souffrant de désertification médicale : il comprend bon nombre d'informations touristiques, sur les équipements éducatifs, et culturels. Pour le moment, il est ouvert aux médecins, chirurgiens dentistes, masseurs kinésithérapeutes, sage-femmes, et infirmiers. Il devrait s'ouvrir peu à peu à d'autres professions médicales et para-médicales. Le site recense également les aides disponibles à l'installation, celles proposées par le Département mais aussi celles de l'Agence régionale de santé ou de l'Assurance maladie. Les candidats à l'installation peuvent également réaliser une étude de marché quant au lieu envisagé.



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : capture d'écran