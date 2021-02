| Un site métropolitain au concours Europan 16

La Ville de Bassens, Bordeaux Métropole, Bordeaux Port Atlantique et le GPV Rive Droite présentent un site au 16ème concours européen d’idées d’architecture et d’urbanisme EUROPAN qui s'adresse aux professionnels et diplômés de moins de 40 ans de toute discipline en lien avec la conception des territoires. Le site présenté se situe à Bassens et comprend dans son périmètre le fleuve, ses berges et la zone industrialo-portuaire. Pour les partenaires publics c'est l'occasion d’élargir leur réflexion sur le rôle et la place du fleuve et des activités portuaires et fluviales dans les enjeux métropolitains.