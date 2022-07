Société | Tèrra Aventura : Cinquante nouveaux parcours pour trouver les caches des Poï’z

01/07/2022 | Tèrra Aventura saison 12 commence le 2 juillet avec 50 nouveaux parcours répartis sur La Nouvelle-Aquitaine. Les Tèrra Aventuriers vont découvrir le patrimoine de la région en s’amusant.

Le coup d’envoi de la saison 12 de Tèrra Aventura sera donné le 2 juillet avec 50 nouveaux parcours à découvrir aux quatre coins de la Nouvelle-Aquitaine. Ce jeu de géocaching allie balades, énigmes et découverte du patrimoine local au gré de la recherche des Poï’z, des personnages imaginaires terrés au fond de leurs cachettes.

Tèrra Aventura saison 12 commence le 2 juillet avec cinquante nouveaux parcours répartis sur les douze départements de Nouvelle-Aquitaine. Né en Limousin en 2011, Tèrra Aventura est un jeu d’aventure qui associe balades et découverte des pépites du patrimoine local. L'engouement ne se dément pas pour cette application gratuite qui a conquis 2,5 millions de joueurs l’an dernier soit plus de 132 000 équipes. Ce jeu plaît particulièrement aux familles avec enfants, elles représentaient 80 % des équipes en 2021.

Piloté par le Comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine, Tèrra Aventura est un jeu accessible toute l'année avec une fréquentation en nette augmentation sur les quatre premiers mois de l’année puisque 750 000 Tèrr’aventuriers ont déjà joué. Plus de 550 aventures sont proposées pour découvrir des sites touristiques dans les douze départements de la région en cherchant les cachettes des Poï’z. Impossible de les louper, ils sont 35 et chacun signe son nom d’un Z. Il manque encore Zorro ! Le jeu est simple, il faut dénicher une cache dissimulée dans la nature ou dans des villes et villages et valider son parcours. Pour y parvenir, des énigmes sont posées par ces coquins de Poï'z.

La plus grande chasse aux trésors de France

Grâce à l’appli très ludique, couplée à un univers de jeu très riche et sans cesse renouvelé, Tèrra Aventura est devenu la plus grande chasse aux trésors de France en partenariat avec les Offices de tourisme et les agences départementales du tourisme. Parmi les 50 nouveaux parcours 2022, quarante-quatre sont accessibles aux joueurs dès le 2 juillet, les autres le seront dans l’été et cet automne. Chaque département est doté d’au moins un nouveau parcours. En outre, des parcours événements et des défis supplémentaires seront révélés aux joueurs. Les « Sages » et leurs partenaires se sont creusés la cervelle pour imaginer des parcours encore plus surprenants. Des événements viendront enrichir et animer le jeu avec des badges virtuels, des caches éphémères et une quête bonus. Autres nouveautés : on pourra enfourcher sa bicyclette sur sept parcours et deux sont à faire la nuit.

Pour cette saison, prévoyez un bon vélo et une lampe torche ! Pour cette saison, prévoyez un bon vélo et une lampe torche !

Activité de pleine nature pour les 7 à 77 ans, on joue en famille ou entre amis. L’appli gratuite permet de se balader tout en s’amusant et en explorant de nouveaux territoires de manière ludique aussi bien la campagne, le littoral que la montagne. L’appli compile de jolies balades déclinées selon des thématiques en indiquant la difficulté, la distance et la durée. Après avoir déniché les Poï’z, il suffit de saisir le mot mystère ou de flasher le QR code pour obtenir ses premières victoires et recevoir des récompenses. Dans chaque gourde se cachent des badges à collectionner à l'effigie d'un Poï'z et un carnet pour laisser un petit mot. La validation de la découverte permet de collectionner des badges et récompenses virtuels sur l'appli. Certains d'entre eux donnent aussi accès à des quêtes bonus.

Les Poï'z symbolisent la thématique de la balade : Zéfaim pour la gastronomie, Zouti pour les savoir-faire, Zarthus pour la nature, Zabeth pour le patrimoine historique… ils sont facétieux et manient l’humour et les jeux de mots comme personne ! Ils accompagnent les Tèrr'aventuriers dans des coins surprenants et qui valent le détour.

Zaméla où te caches-tu ?

Elle est vraiment coquine cette Zaméla. On croit qu’elle est là et non, elle n’y est jamais ! Ou pas tout le temps car Zaméla, c’est le Poï’z des caches éphémères. Trois parcours Zamélas sont annoncés cet été, à Faux-la-Montagne (Creuse), Ussac (Corrèze) et Nieul (Haute-Vienne). Quant à Zenight, elle sort au moment où ses copains et copines dorment. Histoire de faire la teuf jusqu’au bout de la nuit ! Pour la débusquer, les joueurs doivent attendre la nuit car certains indices ne se dévoilent que dans le noir. Deux nouveaux parcours Zenight seront révélés à Aire-sur-l'Adour (Landes) le 2 juillet et Vouneuil-sous-Biard (Vienne) le 6 juillet.

Des parcours éphémères apparaissent également plusieurs fois dans l'année et créent toujours l'événement. Ils sont conçus par des Tèrraventuriers lauréats du concours « Crée ta cache Tèrra Aventura ».

Par ailleurs, la quête bonus Tèrra Aventura est un véritable jeu dans le jeu. Pour la débloquer, il faut valider certains parcours et réussir des défis. Cette saison, la quête bonus « Les Mondes de Z épisode 2 » se poursuit pour conquérir des planètes du système Alien-0R et déjouer le scénarios de sa méchanceté Z. En effet, à plusieurs z’années lumières de la Nouvelle-Aquitaine, Z qui règne sur l’astéroïde Alien-0R a mis au point un plan machiavélique : il veut faire des quatorze destinations de Tèrra Aventura les planètes de son système dont elle sera le nouveau soleil. La quête bonus est ouverte aux débutants et celles des saisons précédentes restent actives.

Pour aller plus loin : les nouvelles caches 2022

Pour découvrir les 550 parcours rendez-vous sur www.terra-aventura.fr ou sur l’appli.

Où trouver les nouvelles caches des Poï’z ?

Charente : 2 parcours, Charente-Maritime : 4 dont 2 à vélo, Corrèze : 1 à vélo, Creuse : 4, Deux-Sèvres : 3, Dordogne : 4, Gironde : 3 , Haute-Vienne : 3 dont 1 à vélo, Landes : 5 dont 1 à vélo et 1 en nocturne, Lot-et-Garonne : 4 dont 1 à vélo, Pyrénées-Atlantiques : 6 et Vienne : 5 dont 1 à vélo et 1 nocturne



Par Corinne Mérigaud

Crédit Photo : Malika Turin