Société | Tour de France : rendez-vous dimanche en Béarn, de Pau à Laruns

04/09/2020 | Ce sera la 9ème étape du Tour 2020, la seule dans l'ancienne région Aquitaine et qui permettra à Pau d'accueillir l'évènement pour la 72ème fois.

Ce dimanche 6 septembre, « le programme montagnard du jour débutera par la découverte du col de la Hourcère, précédant immédiatement le passage au col de Soudet. Les coureurs dépasseront ici pour la 7e fois la barre des 1 500 mètres d’altitude depuis le début du Tour. Ils se départageront alors sur les pentes ultra-raides menant au col de Marie Blanque avant de basculer vers Laruns. », voilà ce qu'en dit Christian Prud'homme. Bienvenue sur la 9ème étape du Tour de France 2020, au départ de Pau, destination Laruns. Mais sans selfies ni autographes. Détails.

Tel un saut de puce dans le Sud-Ouest de la France cette étape Pau-Laruns sera, après Cazères sur Garonne – Loudenvielle, la seconde étape pyrénéenne de ce Tour 2020 décidément pas comme les autres. Un Tour dans lequel le Béarn aura su une fois encore tirer son épingle du jeu, puisqu'il marquera le 72ème passage des cyclistes dans la capitale béarnaise. Il s'agira cette fois d'un départ.

Côté parcours, après le départ de la caravane entre 10h30 et 11h, le départ fictif sera donné au Tour des Géants, avenue Gaston Lacoste, à 12h15 pour un parcours dans la ville en remontant au niveau du rond-point de la gare par l’avenue Napoléon Bonaparte, le boulevard des Pyrénées, la place Royale puis la rue Louis Barthou, la rue Daran, la rue Gambetta, la rue Samonzet et la rue du docteur Simian jusqu’aux Halles prenant la direction de la place Verdun et la rue Bayard avant de quitter Pau par le Pont d'Espagne.

Le col de Marie-Blanque par son côté le plus rude

Après ce « tour de chauffe », le départ réel sera donné à 12h35 sur la D802, entre Jurançon et Laroin à hauteur de la côte de Guiroye. Les choses sérieuses pourront alors commencer avec une étape marquée par 5 cols ou côtes délivrant des points pour le classement du maillot de meilleur grimpeur. La côte d’Artiguelouve (2,3 km à 4,5 %), au km 9,5, classée en 4e catégorie, ouvrira « tranquillement le bal » puis viendront l'enchaînement des cols de la Hourcère au kilomètre 69 (1 ère catégorie, 11,1 km de montée à 8,8%) et du Soudet (3,8 km à 8,5%) moins de 10 kilomètres plus tard.

Après un sprint à Arette, viendront ensuite le col d’Ichère (4,2 km à 7%), au km 115,5, classé en 3e catégorie, et le col de Marie-Blanque (7,7 km à 8,6 %) par son côté le plus rude, au km 135, classé en 1re catégorie, avant de redescendre vers Laruns et la ligne d'arrivée... Le jour de repos prévu le lendemain en Charente-Maritime sera sans aucun doute le bienvenu.

Masque obligatoire à Pau

Si le Covid a contraint le report du Tour en ce mois de septembre, la situation sanitaire actuelle impose des dispositions particulières face à l'épidémie. Si les spectateurs pourront être présents le long du parcours, ils devront respecter un certain nombre de règles posés par ASO et notamment une distance de 2 mètres avec les coureurs interdisant du mêe coup ls selfies et les autographes.

Ils devront ainsi respecter une distance de 2 mètres avec les coureurs. En outre les gestes barrières devront être respectés entre spectateurs, avec à l’appui masques et gels hydro alcooliques. La préfecture des Pyrénées-Atlantiques a d'ailleurs imposé le port du masque aux personnes de plus de 11 ans, aux abords du parcours mais aussi sur toutes les zones accueillant du public. Concrètement une jauge de 5 000 personnes ne pourra pas être dépassée sur les sites de départs. A Pau, il n'y aura donc pas plus de 3 500 personnes dans les zones "public" (avenue Gaston Lacoste face au podium signatures) et 1 500 personnes dans les espaces d’accueil mis en place par ASO.

Itinéraire, cartes, horaires de l'étape : www.letour.fr/fr/etape-9



Par Solène Méric

Crédit Photo : Aqui.fr