Société | Tour de France : Saint-Léonard-de-Noblat rendra hommage à Poulidor

08/09/2020 |

Deux portraits géants de Raymond Poulidor aux entrées de la ville, des banderoles avec des drapeaux jaunes, des panneaux « Merci Poupou », Saint-Léonard de Noblat en Haute-Vienne, est prête pour accueillir les coureurs de la Grande Boucle ce jeudi. Testé positif au Covid-19, Christian Prudhomme qui devait déposer une gerbe sur la stèle du champion cycliste disparu le 13 novembre sera remplacé par l'ancien cycliste François Lemarchand, désormais responsable sportif à ASO.

Après avoir été ville de départ du Tour de France en 2004, Saint-Léonard de Noblat sera traversée, jeudi entre 14h36 et 14h50, par les coureurs de la Grande Boucle, un passage qui sera marqué par un hommage à Raymond Poulidor, miaulétou d’adoption décédé voilà dix mois. Christian Prudhomme étant confiné à La Rochelle pour cause de Covid, il sera remplacé par François Lemarchand qui déposera une gerbe au nom de l’ASO sur la stèle de Poupou au Jardin du Souvenir. En quittant Saint-Léonard, les coureurs traverseront Linards et auront une pensée pour le journaliste Antoine Blondin, décédé en 1991, qui y a longtemps séjourné. Il avait suivi vingt-sept éditions du Tour et ses chroniques dans l’Equipe sont passées à la postérité. La douzième étape Chauvigny-Sarran, la plus longue avec ses 218 km, sera donc particulière, avec également un hommage à Jacques Chirac devant le musée du président qui abrite, depuis son ouverture en 2000, plus d’un millier de cadeaux reçus entre 1995 et 2007.

Deux expositions et un portrait vu du ciel

Les amateurs de cyclisme devraient donc être nombreux à suivre cette étape sur le bord des routes limousines ou devant leur poste de télévision. Ils pourront ainsi découvrir le portrait géant de Poulidor qu’a dessiné l’artiste limougeaude Caroline Platter durant neuf jours sur le stade qui porte son nom. L’oeuvre de 10.000 m² composée de morceaux de bâche agricole blanche fixés sur la pelouse du terrain de rugby n’échappera pas aux hélicos de France Télévision qui dévoileront un Poulidor rayonnant. Un portrait qui étonnera les téléspectateurs !

L’hommage au champion se poursuivra jusqu’au 12 septembre grâce à l’exposition « La Légende Poulidor », présentée à la Salle des conférences par l’Association des Amis de Raymond Poulidor et André Dufraisse. (Entrée libre de 14 h à 17 h). Elle retrace la vie et la carrière du cycliste et les visiteurs pourront admirer son vélo Mercier, ses maillots dont celui de Champion de France 1961 ou de Champion d'Espagne 1964. Un montage vidéo de certaines de ses courses, avec notamment le Tour de France 1964 qu’il perdit de 52 secondes face à Anquetil, rappellera que l’éternel second a aussi remporté des dizaines de courses détenant toujours le record du nombre de podiums sur la Grande Boucle soit huit au total.

L’association des commerçants de Saint-Léonard-de-Noblat organise également un jeu-concours « L’énigme de Raymond » avec 70 questions affichées sur les vitrines des participants. De nombreux lots sont à remporter lors du tirage au sort de jeudi. L’ancien commentateur du Tour Daniel Pautrat, Bernard Verret, Philippe Bouvet, Georges Chappe, Bernard Lacorre, Didier Béoutis et Laurent David dédicaceront, mercredi, des livres consacrés à Poulidor au tiers-lieu L’Escalier, à partir de 14 h 30 puis donneront une conférence à 17 h dans les jardins du Foyer rural. Enfin, une exposition sur le thème « Cyclisme et Train » est proposée au Musée Historail jusqu’au 20 septembre. Dans le contexte de crise sanitaire, la Préfecture de la Haute-Vienne a pris un arrêté pour rendre le port du masque obligatoire pour tous les spectateurs de plus de onze ans positionnés ce jeudi dans les deux sens de la route sur l'ensemble du parcours.



Par Corinne Mérigaud

Crédit Photo : Corinne Mérigaud