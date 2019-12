Société | « Tous à l’eau » pour casser la barrière du handicap !

06/12/2019 | Le dimanche 15 décembre, la piscine Tissot à Bordeaux accueille 24 équipes composées de 4 nageurs (deux valides, un handisport et un sport adapté) …

Promouvoir et développer la pratique des activités nautiques ainsi que le « Label Valides-Handicapés pour une pratique sportive partagée ». Tels sont les objectifs du meeting de natation baptisé « Tous à l’eau » organisé le dimanche 15 décembre de 13h45 à 17h30, à la piscine Tissot de Bordeaux, par le Comité départemental du Sport Adapté, le Comité départemental de Natation, le Comité départemental Handisport et le Comité départemental olympique et sportif, en partenariat avec la Ville de Bordeaux…

« C’est un beau moment convivial grâce auquel nous comprenons l’enjeu de notre mission quotidienne. » Adrien Mallet est le chargé de communication du Comité départemental du Sport Adapté. Depuis quatre ans maintenant, à la veille de Noël, avec sa petite équipe, il s’affaire à mettre sur pied un meeting de natation pas comme les autres. « En l’espace d’un après-midi, 24 équipes composées de deux nageurs valides, d’un nageur handisport et d’un nageur sport adapté, vont se mettre à l’eau pour concourir ensemble et briser ainsi les barrières qui s’érigent devant les handicaps de toutes sortes. »







Faciliter le vivre ensemble

Ces 96 nageurs possèdent tous une licence, pour les valides à la Fédération de Natation, pour les handisports (handicap moteur et sensoriel) à la Fédération Handisport et pour les Sports Adaptés (handicap mental et/ou psychique) à la Fédération du Sport Adapté. La plupart vient de Gironde « même si certains se déplacent depuis Angoulême cette année », précise Adrien Mallet. Tous ne se connaissent pas et c’est bien là tout l’enjeu de cette après-midi festive. Mixer valides et handicapés afin de créer du lien et promouvoir le vivre ensemble. « Le Comité d’organisation se charge aussi d’harmoniser les niveaux des équipes. Par exemple, les nageurs handicapés les plus performants seront en équipe avec les nageurs valides les plus lents et inversement ».

Cette après-midi de course s’ouvrira à 14h30 avec la présentation des équipes ainsi que leur défilé. A 15h, toutes se mettront à l’eau pour disputer un relais 4 x 50 m nage libre. Puis s’en suivront un 50 m papillon pour les valides, un 50 m nage libre pour les Sports Adaptés, un 50 m nage libre Handisport, un 50 m brasse pour les valides, enfin un 4 x 50 m trois nages. « Ces épreuves permettent à chaque nageur de participer quel que soit son niveau de pratique. Pour la nage libre, les handisports et Sports Adaptés sont véritablement libres de choisir celle qui leur convient le mieux. Si c’est le Papillon, et bien ils feront du Papillon. L’idée n’est pas de réaliser le meilleur chrono mais bien de s’amuser ensemble dans un bon esprit ».







Un label à promouvoir

« Tous à l’eau » est un événement qui rentre dans le cadre du label « Valides-Handicapés pour une pratique sportive partagée ». Ce label est une marque de qualité concernant l’accueil des personnes en situation de handicap, désireuses de pratiquer régulièrement une activité physique et sportive, de compétition ou de loisir, et permettant de prendre en compte les besoins inscrits dans la loi du 11 février 2005. Ce label identifie l’accessibilité des lieux de pratiques sportives et la qualité de l’encadrement pour les personnes ayant besoin d’adaptation pour les principales déficiences. Actif depuis 2008, le label « Valides-Handicapés » résulte d’un partenariat entre les services de l’Etat, le mouvement sportif néo-aquitain et les professionnels du handicap. « Grâce à Tous à l’eau, nous souhaitons véritablement mettre en lumière ce label ». Si, aujourd’hui, c’est par la natation que le Comité départemental du Sport Adapté et le Comité départemental Handisport tentent de changer le regard sur le handicap, « l’enjeu aujourd’hui est bien d’ouvrir à d’autres disciplines comme le basket-ball, l’escrime, le tennis… »

Toujours est-il que le 15 décembre prochain, 24 équipes s’élanceront dans la piscine Tissot à partir de 15h pour faire changer le regard que nous pouvons porter sur le handicap. « La plupart du temps, les gens ont de l’empathie lorsqu’ils croisent une personne en fauteuil roulant dans la rue. Or, les personnes handicapées savent rigoler de leur situation ! » Si aujourd’hui, toutes les équipes sont complètes, « les portes sont grandes ouvertes pour le public et nous attendons du monde ! » Cette journée s’achèvera par une cérémonie protocolaire qui clôturera une après-midi riche d’émotions, « une journée qui nous fait nous sentir véritablement utiles et qui nous fait donc comprendre pourquoi nous faisons ce métier. »



Tous à l’eau – Dimanche 15 décembre de 13h45 à 17h30 – Piscine Tissot – 46 avenue Léon Blum à Bordeaux.

Et pour découvrir l'édition 2018 en image : https://youtu.be/PrmRLnwA7YE





Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : CDSA33