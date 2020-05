Société | Trafic TER : 303 trains en circulation lundi

07/05/2020 | Lundi 11 mai, 45 % du trafic TER seront assurés. Dans 15 jours, cela passera à 70 % pour atteindre 100 % le 20 juin si les conditions sanitaires l’autorisent…

Lundi 11 mai, la reprise sonnera pour tout le pays. Et cela passera bien entendu par les transports. Le 7 mai, Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Renaud Lagrave, vice-président en charge des transports et Hervé Lefèvre, directeur régional de SNCF Voyageurs Nouvelle-Aquitaine, ont présenté le plan des transports scolaire, interurbain et TER Nouvelle-Aquitaine ainsi que les conditions d'application des nouvelles mesures sanitaires dans les gares et à bord des trains…

Le port du masque obligatoire, une distanciation physique à respecter, des flux de voyageurs orchestrés… Telles sont quelques-unes des mesures mises en place à partir du lundi 11 mai, jour du déconfinement, dans les transports publics. Le 7 mai, Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Renaud Lagrave, vice-président en charge des transports et Hervé Lefèvre, directeur régional de SNCF Voyageurs Nouvelle-Aquitaine, ont présenté dans le menu le plan des transports scolaire, interurbain et TER Nouvelle-Aquitaine ainsi que les conditions d'application des nouvelles mesures sanitaires dans les gares et à bord des trains.

Renaud Lagrave a tenu à préciser que, pour les transports scolaires, depuis plus de quinze jours un groupe de travail avait vu le jour composé des acteurs clés de ce secteur d’activités tels que les transporteurs, l’inspection académique et la Région notamment. « Nous nous sommes tous réunis le 6 mai afin de faire de la dentelle, en clair du cas par cas par trajet afin de garantir la qualité et la sécurité à tous nos voyageurs ». Pour le transport interurbain, si pendant le confinement on enregistrait 30 % du trafic, au 11 mai prochain il en sera de 50 % « afin d’assurer la liaison domicile-travail », ajoute le vice-président.



45 % du trafic lundi

Du côté des TER, « SNCF Réseau a mené un très gros travail depuis une quinzaine de jours afin de rouvrir les voies lundi, notifie Renaud Lagrave. L’offre TER devrait s’élever à 45 % lundi, puis 70% dans les quinze prochains jours pour atteindre 100 % au 20 juin prochain si les conditions sanitaires le permettent. « Même si aujourd’hui, nous sommes toujours dans l’incertitude de certains éléments, étant donné que nous ne connaissons pas encore toutes les dispositions réglementaires imposées par l’Etat, spécifie Hervé Lefèvre, directeur régional de SNCF Voyageurs Nouvelle-Aquitaine, nous assurons que lundi 303 trains circuleront sur les voies ferroviaires de la Région ». Actuellement, les équipes travaillent à la réhabilitation des trains afin d’accueillir en toute sécurité les voyageurs.

Ainsi, si 45 % des trains circuleront, seules 25 % des places seront disponibles (41 000 sièges). « En effet, nous interdirons aux voyageurs de se positionner sur les plateformes et ils devront s’asseoir un siège sur deux afin de respecter les gestes barrières ». La SNCF a privilégié des trajets, des trains dits « sensibles » comme les liaisons Arcachon-Bordeaux, Agen-Bordeaux, Saint-Mariens-Bordeaux, La Rochelle-Bordeaux, Poitiers-Bordeaux*. Afin de mettre en place une offre qui conviennent au plus grand nombre, « une grande concertation s’est tenue, souligne Renaud Lagrave, impliquant les associations d’usagers, les syndicats de transports, la Région et la SNCF ». Malgré ces réunions pour préparer le déconfinement, « aujourd’hui, nous sommes dans des hypothèses, ajoute Hervé Lefèvre. Nous ne savons pas exactement combien de passagers vont emprunter les lignes dès lundi. En tous les cas, certains trajets ne seront pas ouverts à la vente afin d’assurer un transport aux soignants et aux abonnés. Mais, en fonction de la fréquentation, nous réviserons notre offre pour l’adapter au mieux aux besoins des voyageurs. Nous ferons du sur-mesure au jour le jour ».



Des gares lustrées

Si le port du masque sera obligatoire à l’intérieur des trains à compter du 11 mai, dans les gares, rien n’est mentionné à l’heure actuelle, « mais nous sommes partisans d’une protection dans ces enceintes », tient à signaler Renaud Lagrave. Aussi, des gels hydroalcooliques seront à la portée de tous afin de se désinfecter les mains gratuitement « après un achat de billet sur une machine, par exemple ». Au guichet, une signalétique spécifique invitera le client à se positionner d’une certaine manière afin de respecter une distance imposée entre les voyageurs. Un plexiglas sera positionné devant chaque guichetier. « Nous mettrons en place également une ségrégation de flux, précise Hervé Lefèvre afin d’éviter les entrées et les sorties au même endroit et le croisement des voyageurs. » Les trains seront nettoyés tous les jours à l’aide d’un virucide tout comme les 70 principales gares de la région. « Cette crise sanitaire permet à la SNCF d’entreprendre un saut qualitatif. En effet, la SNCF va assurer un voyage qualitatif et en toute sécurité à tous ses voyageurs », spécifie Hervé Lefèvre.

Afin d’assurer le respect de ces gestes barrières, et donc la sécurité sanitaire des voyageurs, le président de Région a écrit à Fabienne Buccio, la préfète de Région, pour demander l’intervention des forces de l’Ordre pour le contrôle de ces mesures. En effet, « certaines lignes très fréquentées ne permettront pas le respect de la distanciation minimale d’un mètre, et ceci malgré toutes les mesures prises en amont ». Alain Rousset qui souhaite donc pouvoir compter sur l’appui des forces de l’ordre pour faire respecter toutes ces nouvelles dispositions.



* Trois lignes ferroviaires ne seront pas rouvertes lundi 11 mai car des opérations techniques doivent être menées : Niort-Saintes (réouverture vers le 15 mai au soir), Saintes-Royan (réouverture le 20 mai au soir) et Thouars-Bressuire (réouverture au-delà du 1er juin).



Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : Aqui