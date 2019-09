Société | Travail social : une adaptation aux changements de la société

17/09/2019 | C'est à Brassens-Camus qu'a eu lieu la réunion de lancement du comité local du travail social et du développement social.

Répondant à l'appel à manifestation d’intérêt proposée par le Haut Conseil en Travail Social (HCTS), l'Institut Régional du Travail Social Nouvelle-Aquitaine (IRTS) et le Conseil Départemental de Gironde ont proposé, la semaine dernière au Centre Brassens-Camus de Lormont, une rencontre entre professionnels pour la plupart issus du domaine social, destinée à lancer les futurs comités locaux du travail social et du développement social (CLTSDS). Instances de dialogues sur les territoires pour une co-construction du travail social.

Ils étaient près de 130, pour la plupart issus du domaine social à avoir répondu, la semaine dernière, à l'appel du Haut Conseil en Travail Social et à s'être donné rendez-vous au Centre Brassens-Camus de Lormont pour réfléchir à l'élaboration d'une charte destinée à être le fondement des futurs comités locaux du travail social et du développement social. Des structures conçues comme des « espaces de dialogue sur les territoires pour engager des réflexions inter-partenariales et une vision stratégique partagées sur le travail social. Mais aussi, des espaces de dialogue entre le national et le local ». Organisée par l'Institut Régional du Travail Social Nouvelle-Aquitaine, organisme chargé de la formation des travailleurs sociaux et le Conseil Départemental de Gironde, chef de file de l'action sociale et du développement social, cette rencontre avait donc pour but de poser les bases d'une nouvelle approche du travail social. « On entrait parfaitement dans l'appel à manifestation d’intérêt proposée par le HCTS, précise Aurélie le Duff, responsable partenariat, alternance et apprentissage à l'IRTS Nouvelle Aquitaine. On s'est dit que plutôt que de faire une réponse individuelle pour le territoire, il était plus judicieux et plus complémentaire de proposer une réponse à plusieurs établissements. Grâce à nos bonnes relations avec le Conseil Départemental, nous avons eu la chance de pouvoir proposer ce co-pilotage sur la Gironde ».

« Trois axes de travail ont été avancés et retenus », note pour sa part, Stéphane Ambry, Président de l'ARTS, l'association chargée de la gouvernance de l'IRTS en Nouvelle-Aquitaine :

-l'évolution des pratiques professionnelles en travail social au regard de la participation des personnes et des groupes accompagnés.

-l'innovation sociale en développement social : actions, initiatives, expérimentations de territoires.

-l’éthique en pratique dans un contexte d'évolution sociétale multiple.

Une société en pleine mutation

Une évolution nécessaire au regard de celle de la société car « aujourd'hui, les travailleurs sociaux, ne sont pas simplement là pour aider mais pour restaurer les citoyens dans leurs droits. C'est notre démocratie qui est en jeu dans ce travail. Pour maintenir la qualité de son engagement, l'IRTS Nouvelle-Aquitaine doit être en phase avec la société dans laquelle il évolue. Il importe d'être au plus près de chaque changement sociétaire pour répondre au mieux aux besoins des personnes accompagnées », poursuit-il.

Un point de vue d'ailleurs repris par Jean-Luc Gleyze, Président du Département : « vous avez affaire à des sujets fondamentaux liés à la cohésion sociale, au lien social, à la capacité à apporter une autre manière d'accompagner les personnes auxquelles nous nous adressons, de façon plus positive et dynamique. Nous sommes dans un monde qui évolue, qui bouge vite. Mais qui fragilise et casse vite, aussi. Cela affecte le parcours de bon nombre de nos concitoyens. L'accès au droit est un vrai sujet en soi. Désormais, il importe de faire plutôt « avec » que simplement « pour » ; de faire en sorte que ceux auxquels nous nous adressons soient pleinement acteurs de leur parcours de vie ».

Une démarche dont l'étape suivante consisterait à mobiliser les associations, institutions et organismes qui œuvrent dans l'action sociale en Gironde ainsi que les personnes accompagnées pour favoriser le décloisonnement entre les acteurs. Le Département rappelant son intention de sortir de l'action sociale pour travailler désormais sous l'angle de « l'innovation sociale ». « Car le social, ce n'est pas qu'un pansement mais une démarche entièrement pro-active ».

Tenir compte de la parole des personnes accompagnées, de la diversité des territoires, privilégier l'échange de pratiques, l'horizontalité des acteurs, le respect, telles sont quelques unes des valeurs retenues à l'issue de cette journée. La co-construction demeurant le mot clé.

« Il importe, dans le temps que nous vivons, d'avoir des échanges entre les échelons locaux et nationaux, précise Pascal Goulfier, DGA chargé de la solidarité au Conseil Général de la Gironde. Qu'il y ait une instance nationale dans le Haut Conseil qui cherche à aller au plus près des territoires et faire remonter un certain nombre d'informations me paraît essentiel. Le Conseil Local est une instance ouverte. Il sera ce que l'on veut en faire. Ce n'est pas à moi de choisir ce qu'il va être. C'est à chacun d'entre vous; tous ceux qui apporteront leur pierre à l'édifice de façon à ce que l'on puisse avoir un beau travail, une belle réflexion sur ce que sont, aujourd'hui, les enjeux du travail social dans une société dont on voit qu'elle est en pleine mutation et dont on peut dire qu'elle va continuer à muter ».

Deux autres réunions sont d'ores et déjà prévues pour poursuivre l'élaboration de la charte : le 6 décembre prochain et le 14 février 2020.



Par Emmanuelle Diaz

Crédit Photo : ED