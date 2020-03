Société | Un appel du Centre hospitalier de Bayonne qui... interpelle

27/03/2020 | Le communiqué envoyé par l'hôpital a ému dans l'agglomération et a été relayé sur les réseaux sociaux

Par l'intermédiaire de cet appel à la solidarité, le Centre hospitalier de Bayonne a souhaité anticiper des besoins avant l'arrivée inéluctable du pic de l'épidémie du Covid 19 au Pays basque. Sans être pour autant alarmiste sur le sujet. Toujours dans ce chapitre du Coronavirus, le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a passé commande de 520 000 masques pour le personnel et les pensionnaires des DE

Le Centre Hospitalier de la Côte Basque, à Bayonne, à l’instar des autres établissements de santé, est en flux tendu pour un certain nombre d’équipements ou de matériels de protection indispensables à une prise en charge sécurisée des patients dans le cadre de l’épidémie de COVID-19. Et hier soir, il a lancé un appel à la mobilisation afin de faire face a ses besoins en terme d’équipements et de matériels.

Dans celui-ci, il sollicitait ainsi toute bonne volonté pour aider la communauté hospitalière à être suffisamment dotée en solutions hydroalcooliques, blouses et surblouses, tabliers plastiques, masques chirurgicaux et FFP2, lingettes désinfectantes, lunettes de protection, coiffes à nouer ou cagoules vertes de bloc opératoire, thermomètres frontaux, oxymètres, pièges à eau, etc..

Cet appel n'a pas manqué d'interpeller les medias et les réseaux sociaux. Dominique Desmay, responsable de l'information au Centre hospitalier nous a précisé par téléphone le sens de cet appel: "Cet appel peut effectivement laisser penser à certaines personnes que nous sommes en panique, mais ce n'est pas absolument pas le cas. Cet appel aux dons est une démarche d'anticipation en vue d'une situation qui pourrait évoluer rapidement dans les prochains jours et de manière un peu plus défavorable. Le fameux pic épidémique que l'on prédit n'est pas arrivé au Centre hospitalier de la Côte basque. Les mesures prises par les pouvoirs publics vont dans le bon sens, n'importe quel professionnel de santé dira la même chose, il faut rester chez soi et respecter le confinement. Le niveau d'acceptation du confinement a évidemment des repercussions sur notre activité et évidemment sur l'ensemble des profesionnels de santé."

Quid de l'appel aux dons? "Il s'adresse à la fois aux particuliers et aux entreprises, nous n'avons pas fait de distinction. Nous savons très bien que des particuliers ne pourront par répondre à certains et pour autant, on a eu déjà depuis hier soir des personnes qui nous ont proposé quelques masques qu'elles avaient chez elles, ou des tablettes informatiques. Ce n'est pas qu'elles nous manquaient a priori, là aussi on anticipe. Là aussi il y a des délais d'approvisionnement, voire des ruptures de produits, et ce besoin est d'augtant plus necessaire que nous développons la téléconsultation afin que les médecins suivent leurs patients à domicile. Mais demain on peut manquer de matériel, et c'est pour cela que nous nous sommes adressés aussi à des entreprises. Nous nous sommes organisés en interne pour réceptionner ces dons. Il y a, par exemple pour les masques, des règles de conformité. La population et les usagers réagissent depuis hier soir très très bien à cet appel aux dons. Et nous les en remercions"



Toute entreprise ou particulier souhaitant donc faire un don de ce type au Centre Hospitalier de la Côte Basque est invitée à se connecter sur le site internet de cet établissement du Pays basque: https://www.ch-cote-basque.fr . Comme ils pourront se renseigner et remplir le formulaire prévu à cet effet.

520 000 masques commandés du Conseil départemental

Par, ailleurs dans le cadre du groupement de commande régional, qui associe les 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine et la Région, le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a commandé 520 000 masques de protection qui seront prioritairement mis à disposition des services d’aide à domicile, des Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), des établissements pour adultes handicapés et des résidences autonomie du département.

Cette commande se compose de 500 000 masques chirurgicaux et 20 000 masques FFP2. Les 275 établissements et structures concernés seront contactés par les services du Département à réception de ces derniers dans quelques jours. Leur affectation sera effectuée en lien étroit avec les services de la Préfecture et de l’Agence Régionale de Santé.

Une nouvelle commande est en cours de constitution, en lien avec les intercommunalités, afin de compléter l’approvisionnement de masques des services communaux et intercommunaux.



Par Félix Dufour

Crédit Photo : Félix Dufour