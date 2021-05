Société | Un itinéraire et un topoguide pour valoriser le VTT en Charente

18/05/2021 | Le tour de Charente VTT, long de 650 kilomètres, séduira les amateurs de pleine nature. Entièrement balisé, il a donné lieu à l'édition d'un topoguide.

Le tour de Charente VTT, c'est un circuit de 650 kilomètres, entièrement balisé en une seule boucle. Cet itinéraire qui enregistre 10 500 m de dénivelé positif séduira les amateurs de pleine nature, grands sportifs ou un peu moins. Il n'y a pas de partie très technique, mais une bonne condition physique est conseillée. Empruntant des chemins publics inscrits majoritairement au Plan départemental des sites et itinéraires de la Charente, il offre à celui qui veut le découvrir sur plusieurs jours, un réseau d'hébergement de qualité. Il s'agit du deuxième plus long tracé balisé de France.

Le tour de Charente VTT est une réalité depuis l'été 2019 avec ses 650 kilomètres balisés et empruntant des chemins ruraux, inscrits majoritairement au plan départemental des sites et itinéraires. "C'est la concrétisation de plusieurs années de travail", explique Gérard Goinaud, vice-président du comité départemental de cyclotourisme de la Charente. "Avec une bande de copains de mon club, nous avons eu l'idée de créer un itinéraire entièrement sur chemins qui dessine le contour de notre département au plus près des frontières. Nous l'avons testé, puis ensuite modifié. Ce projet a intéressé le Conseil départemental. Les services du Département ont apporté une aide logistique, technique et financière pour faire aboutir ce dossier. Aujourd'hui ce circuit en boucle, balisé labellisé par la Fédération française de cyclourisme permet de faire le tour de la Charente à l'allure que l'on veut, sur plusieurs jours, en empruntant uniquement des chemins. Il est complété par un réseau d'hébergement de qualité et adapté à l'accueil des vététistes avec notamment un local à vélo fermé à clef et un lieu pour laver le vélo." Cet itinéraire a été complété par deux boucles transversales, une boucle Nord de 380 kilomètres et une Sud de 430 kilomètres. "Pour faire ce circuit, il n'y a pas de grosse difficulté technique, mais une bonne condition physique est nécessaire et un minimum d'entraînement. Pour la totalité du parcours, il faut compter une bonne semaine, les gens sont libres de le faire en davantage de temps en fonction de leur disponibilité. Ils peuvent partir de n'importe quel point de l'itinéraire" , explique le passionné de VTT. Le tracé est aussi adapté au VTT électrique et les chemins sont régulièrement entretenus.

Des paysages diversifiés

Coté environnement, le Tour de Charente à VTT se déploie dans un environnement paysager magnifique, avec des terrains complètement diversifiés entre parties boisées, terrains argileux ou sablonneux, secteurs agricoles et font la part belle aussi à la région de Cognac connue pour son vignoble. Cet itinéraire vous fera découvrir sur de nombreux kilomètres le fleuve « Charente ». Le Tour de Charente à VTT épouse à quelque chose près les contours administratifs du département. Il n’est pas trop difficile techniquement, mais les secteurs vallonnés en surprendront plus d’un, notamment sur le secteur sud, frontalier avec la Dordogne. "Actuellement, le comité départemental de cyclotourisme est en train de travailler avec le Parc naturel régional Périgord Limousin, pour relier le Tour de Charente à la "grande boucle du parc" longue de 200 kilomètres proposée par le PNR, c'est quasiment finalisé et cela devrait l'être pour l'été", observe Gérard Goinaud. Ce qui permettra aux amateurs de pleine nature de prolonger le voyage en Périgord Limousin.

Un topoguide

Le tour de Charente a donné lieu, il y quelques semaines, à l'édition d'un topoguide, tiré à 3000 exemplaires, disponible dans tous les offices du tourisme en tarif éditeur et auprès de la boutique de la fédération française de cyclotourisme à un tarif préférentiel. Dans ce topoguide, chaque tronçon intègre des données claires et détaillées, des cartes précises, des infos utiles et des photos de qualité. Pour plus de clarté pour le lecteur et avant une mise en application, tous les circuits sont évalués grâce à un système de cotation pertinent allant de V1 à V6, pour évaluer au mieux les difficultés.

Avec le développement des sports de pleine nature et l'engouement pour le vélo, le Département de la Charente espère des retombées en termes de développement touristique et les associations sportives locales adeptes du VTT espèrent voir croître leurs effectifs et conduire de nouveaux projets sur leur territoire.



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : comité départemental de cyclotourisme 16