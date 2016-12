Société | Un nouvel outil consultation pour le Grand âge et le handicap

25/12/2016 | En Dordogne, a été installé le premier conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, instauré par la loi d’adaptation de la société au vieillissement.

Le département de la Dordogne a installé à la mi-décembre, le premier Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, instauré par la loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) pour remplacer les Coderpa. Il réunit des représentants des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Cette nouvelle instance, ou plutôt outil, a pour but d'allier l’expérience des usagers à l’expertise des professionnels pour proposer des réponses locales adaptées aux besoins des personnes en recherche d’autonomie, en matière de transports, aides humaines, de logements ou de loisirs.

Le conseil départemental de la Dordogne est un des premiers en France à avoir mis en place cette nouvelle instance, ou plus exactement le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA), prévu par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement. La réunion d'installation a eu lieu le 15 décembre à Périgueux.

Cette sructure fusionne et remplace le conseil départemental consultatif des personnes handicapées (CDCPH) et du comité départemental des retraités et personnes âgées (Coderpa). " Sa principale mission est d'évaluer les politiques menées en matière de d'autonomie. Composé de 86 membres dont des représentants de l'éducation nationale, de l'Agence régionale de santé, de la DDSCPP, cette instance pourra émettre des propositions. Un tiers des membres sont des représentants des usagers et des associations. Les thématiques sont nombreuses et variées : l'accès au logement, mais aussi à tout ce qui fait le citoyen, l'accès au sport et les loisirs," précise Sophie Lhôte, directrice générale adjointe de l'action sociale, de la solidarité et de la prévention.

Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie devrait se réunir deux fois par an. Il est composé de deux formations spécialisées comprenant 48 membres chacune : la première va se consacrer aux questions relatives aux personnes âgées, et l'autre concerne les personnes en situation de handicap. Le grand âge et la prévention de la perte de l'autonomie constituent de réels enjeux dans un département comme la Dordogne qui compte dans sa population un tiers de personnes âgées de plus de 60 ans. Parmi les premiers chantiers, on note "Le projet régional de santé" qui doit être renouvelé en 2017, le schéma médico-social pour les personnes handicapées qui vient d' être lancé dans le département. Trois thématiques ont été retenues pour mener les réflexions nécessaires à l'élaboration du nouveau document directeur pour les cinq ans à venir : une réponse adaptée à chaque situation, l'accompagnement spécifique des enfants, l'accueil, l'information et l'orientation des personnes en situation de handicap et de leurs familles.



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : aqui.fr