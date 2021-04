Société | Un tour de France des remplacements de médecins en camping-car

28/04/2021 | Ca pourrait être un pitch pour une série télé : les aventures d'un jeune médecin au fil de ses remplacements en terres rurales. Particularité supplémentaire : il vit dans un camping-car.

Parti du Dorat (Haute-Vienne) en camping-car voilà six semaines, le Dr Martial Jardel s'est lancé dans un tour de France des remplacements de médecins généralistes situés en zones rurales. Si ses confères vont se reposer quinze jours, le trentenaire fraîchement diplômé ne soufflera guère au cours de son périple de 5 000 km en cinq mois ponctué de onze étapes situées globalement dans des déserts médicaux.

Natif du Dorat, Martial Jardel vient de terminer ses études de médecine à trente ans. Après six ans à la faculté de médecine de Limoges, il a fait son internat à Paris en s'interrogeant sur la manière dont il souhaiterait exercer la médecine. Il commence par des remplacements pour seconder ses confères ayant des difficultés à trouver des remplaçants. Il décide alors de sillonner l'hexagone en camping-car s'arrêtant dans onze communes. "L'idée était de m'affranchir de la problématique du logement et de donner un côté insolite à ce projet raconte le Dr Jardel, un concessionnaire de la Vienne m'a loué un camping-car à un tarif très attractif sinon c'était impossible. Les conditions de voyage et de logement sont très confortables." A chaque étape, il rencontre le médecin en poste le vendredi avant son départ en congés pour échanger sur sa patientèle. Ce dernier lui confie ensuite les clés de son cabinet.

Des territoires avec des patients très différents

Arrivé à Sancerre le 22 mars, il est resté deux semaines "un bon compromis pour avoir un aperçu de l'endroit, de la température locale et de la manière de travailler constate-il, j'en suis à la troisième étape et tout se passe très bien." Après Nozeroy un village jurassien de 350 habitants, il termine son remplacement à Metzeral en Alsace, un village de 1100 âmes, avant de rallier la Meuse puis l'Aisne, la Manche, les Côtes d'Armor, les Landes (sous réserve d'y trouver un remplacement), l'Ariège, le Vaucluse pour une arrivée en Corse au mois d'août. Il profite de ses étapes pour analyser le microcosme local dans lequel il se trouve plongé. "D'un territoire à l'autre, la culture est différente donc les patients sont différents, c'est très intéressant de voir que le rapport au médecin généraliste n'est pas le même admet-il, j'ai un poste d'observation merveilleux, je vois des gens tels qu'ils sont vraiment avec leurs problèmes. Au fil de la conversation, on discute de leur vie, ça me donne un reflet fidèle de l'articulation de chaque territoire."

Ainsi, son voyage est agrémenté des spécialités du terroir qu'il vante à son tour. " A Sancerre, l'activité tourne atour de la vigne et de l'élevage de chèvres pour fabriquer du fromage explique-t-il, les habitants sont fédérés autour de deux AOP Sancerre et crottin de Chavignol. Ils sont fiers de vivre ici. Dans le Jura, l'AOP Comté structure économiquement la région, les gens en sont aussi très fiers. J'ai le sentiment que ces gens ont fait le choix de vivre dans ces territoires un peu isolés mais dynamiques et qu'ils sont contents de leur choix. " En Alsace, il a fait étape dans une vallée où est produit le munster et plusieurs eaux de sources.

Si ces communes traversées semblent tirer leur épingle du jeu en s'appuyant sur des produits labellisés, les médecins généralistes essaient dans la mesure du possible de s'installer dans des maisons de santé regroupant plusieurs spécialités. Le Dr Jardel a privilégié ce type de médecine. "C'est la structure qui m'intéresse comme manière d'exercer car je suis à la recherche d'aventure collective reconnaît le praticien, exercer seul aujourd'hui c'est ne pas avoir compris comment fonctionnera la médecine de demain avec des professionnels de santé pluridisciplinaires qui se connaissent et se parlent, c'est très important." A l'issue de son tour de France, il espère avoir découvert la médecine générale dans toute sa diversité et réfléchi à la manière dont il compte l'exercer.



Par Corinne Mérigaud

Crédit Photo : Dr Martial Jardel