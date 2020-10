Société | Une année record pour Sciences Po Bordeaux

08/10/2020 | A l’occasion du bilan annuel du dispositif Sciences Po Bordeaux « Je le Peux Parce que Je le Veux », l’IEP est revenu sur cette année 2020 particulière.

Les admissions de l’IEP de Bordeaux ont été chamboulées par l’épidémie du Covid-19. Pour cette année 2020, pas d’oral d’admission, les élèves ont uniquement été sélectionnés sur dossier. Une mesure qui a bénéficié au dispositif d'égalité des chances Sciences Po Bordeaux « Je le Peux Parce que Je le Veux » (JPP-JV) mais pas seulement, au vu du nombre record de candidatures liées à l’entrée des IEP sur la plateforme gouvernementale Parcoursup cette année.

« Nous n’avons jamais eu autant de candidatures qu’en 2020 ». Par ces mots, Yves Déloye, directeur de l’Institut d’Études Politiques de Bordeaux souligne le caractère exceptionnel de cette année, bouleversée tant par la pandémie que le nombre de candidatures. Sciences Po Bordeaux a ainsi dû s’adapter face aux 4949 candidatures validées (deux fois plus qu’à l’accoutumée) pour 275 places. Exit l’oral pour cause de crise sanitaire, l’IEP bordelais a donc dû revoir ses critères d’admission. Ainsi, au lieu de 800 admissibles, l’établissement a relevé la jauge à 1000 places pour ce premier tri. « Nous avons été l’IEP le plus sélectif de France cette année. A Paris, le taux d’admission dépasse les 10 %, pareil au niveau national. Pour nous, il est à un peu plus de 5 % », affirme Yves Déloye. D'après lui, le nombre exceptionnel de candidatures est dû en partie à l'arrivée des sept Instituts d'Études Politiques sur Parcoursup.





Un nombre d’élèves « JPP-JV » record

Le dispositif « Sciences Po Bordeaux Je le Peux Parce que Je le Veux » (JPP-JV), mené par l’IEP, la Région et le Rectorat de Nouvelle-Aquitaine depuis 2004 a lui aussi vu un nombre de candidatures et d’admissions élevé. Si la sélectivité record de l’établissement a pu aggraver le biais social d’après Yves Déloye, « il n’y a jamais eu autant de candidats et d’admis JPP-JV », affirme Perrine Baumann, responsable des admissions de l’IEP de Bordeaux. En effet, sur les 4949 candidatures validées, 386 passaient par le dispositif d’égalité des chances, représentant les 12 départements de Nouvelle-Aquitaine.





45 élèves du dispositif JPP-JV figurent finalement parmi les 275 étudiants de la promotion 2020, soit 16 %. Une satisfaction tant pour les dirigeants de l’IEP de Bordeaux que pour les enseignants des 43 lycées partenaires. « C’est une bonne chose pour eux, affirme Marie Jelowicki, enseignante au Lycée Pré de Cordy à Sarlat (24). Cette année était un peu étrange au niveau de l’organisation du dispositif pour nos lycéens, qui avaient terminé leur dossier juste avant le confinement, mais l’annulation des oraux a pallié ces craintes organisationnelles ». Pour le concours d’entrée de l’année 2021-2022, les oraux devraient faire leur retour pour l’admission à l’IEP de Bordeaux.



Par Yoan Denéchau

Crédit Photo : Sciences Po Bordeaux