Société | Une convention Université Rectorat pour favoriser la réussite des lycéens et étudiants de l’Académie de Limoges

19/11/2021 | Carole Drucker-Godard, rectrice de l'Académie de Limoges et Isabelle Klock-Fontanille, présidente de l'Université de Limoges ont renouvelé la convention Bac -3 / Bac+ 3

Pour bien accompagner les lycéens et les étudiants, le Rectorat et l’Université de Limoges ont renouvelé,en début de semaine, leur convention qui vise à faciliter l’orientation des jeunes de niveau Bac - 3 à Bac + 3.

Signée initialement le 15 avril 2013 puis renouvelée en 2015 pour cinq ans, la convention entre le Rectorat et l’Université Limoges a été actualisée, le 16 novembre, par la rectrice et la présidente de l’Université pour une durée d’un an. Son objectif est d’harmoniser les initiatives destinées aux lycéens et étudiants afin qu’ils réussissent leur parcours de formation. Ainsi, la convention permet de mener des actions concertées et partagées autour de quatre thématiques prioritaires, dont une nouvelle, en l’occurrence l’accompagnement à l’orientation, l’égalité des chances, la réussite dans les parcours et la sensibilisation à la culture scientifique, technique et industrielle.

« L’Université est pluridisciplinaire et à taille humaine, elle a une fonction d’établissement de proximité rendant un service public de proximité aux lycées et étudiants du territoire remarque Isabelle Klock-Fontanille, présidente de l'Université de Limoges, elle est multi-sites et mue par une politique d’égalité des territoires qui exige que chaque citoyen, où qu’il réside, puisse accéder aux services essentiels d’éducation ». L’accompagnement des jeunes s’avère indispensable dans les moments charnières de leur parcours que ce soit du lycée à l‘Université et de l’Université au monde professionnel pour assurer la réussite de chacun. « Il est essentiel de former les étudiants afin qu’ils acquièrent des connaissances et développent des compétences leur permettant de s’adapter et de participer aux grandes transitions de notre époque qu’elles soient environnementales, énergétiques, numériques et sociales »? assure la présidente de l’Université.

Forum post-bac et journées portes ouvertes

Concernant l’orientation, des actions conjointes sont planifiées dans les prochaines semaines. La première se déroulera au Parc des Expositions de Limoges avec le forum post-bac, les 19 et 20 novembre, coordonné par le Rectorat avec le soutien de la Région. Il s’adresse aux élèves de première et terminale en quête d’un parcours de formation et à leurs familles. Le forum du futur étudiant aura lieu à l‘Espace des trois provinces de Brive-la-Gaillarde le 28 novembre. Pour découvrir l’Université, une journée immersion est programmée pour les professeurs principaux, les psychologues de l’Education nationale, éducation développement et conseils en orientation et pour les équipes éducatives. Ils pourront être informés des évolutions concernant l’accès à l’Université et l’offre de formation.

Une journée portes ouvertes sera organisée à l’Université de Limoges le 5 février - Crédit : Philippe Laurençon

Autre temps fort très attendu de l’année, la journée portes ouvertes de l’Université se déroulera le 5 février tandis que celle de l’IUT du Limousin sera organisée le 5 mars. Les lycéens pourront visiter les campus, lieux de formation et services afférents. Diverses actions seront menées au cours de l’année à savoir, des temps de formation sur la liaison lycée/université destinés aux enseignants du second degré, des immersions à l’Université pour les lycéens ainsi que des forums et visites dans les établissements d’enseignement secondaire.



Des outils numériques sont également à disposition des scolaires pour les guider dans leurs choix d’orientation notamment « Cap’Sup » pour participer à des immersions et visites d’établissements et la plateforme en ligne « Bienvenue » de l’Université. En outre grâce au projet « FORM’UL » l’Université s’engage à renforcer ses actions de communication sur les parcours aménagés en licence (licence en 4 ans) afin d’informer au mieux les lycéens sur les différents parcours de réussite auxquels ils peuvent prétendre.

Renforcer "Les Cordées de la réussite"

Autre axe privilégié, l’égalité des chances est également au centre de cette convention avec « Les Cordées de la réussite » qui visent à ouvrir le champ des possibles à chaque lycéen. Celles-ci visent à lutter contre l’autocensure et à susciter une certaine ambition scolaire chez chaque jeune grâce à un accompagnement personnalisé de la 4ème au lycée et jusqu’à l’enseignement supérieur. « Une orientation réussie, ce n’est pas une orientation prestigieuse mais bien pensée et surtout choisie, assure Carole Drucker-Godard, la rectrice d'Académie. Elle doit être en adéquation avec les appétences et les compétences du jeune pour qu’il puisse s’épanouir. Notre rôle est de travailler main dans la main pour les aider à faire le bon choix quand ils passent dans l’enseignement supérieur, une étape angoissante pour eux.»

Les Cordées de la réussite sont renforcées, cette année, par quatre nouvelles en partenariat avec l’Université, l’IUT du Limousin et l’école d’infirmières soit onze au total qui concernent 3 146 élèves dans 63 établissements. L’Université de Limoges est tête de cordée pour quatre d’entre elles. La cordée « Escapade » qui s’adresse à six établissements permet à 1 600 lycéens de découvrir les formations universitaires par le biais d’ateliers, d’immersions et de rencontres avec des étudiants. Autre exemple, « Acceo’Campus » offre un accompagnement à des jeunes issus de quartiers prioritaires dans un parcours de réussite scolaire jusqu’aux études supérieures.

Au coeur de cette convention figure également la réussite dans les parcours avec un objectif à savoir, proposer des solutions aux lycéens lors du passage à l’Université et aux étudiants de 1ère année souhaitant se réorienter. Ainsi, la commission académique d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) prend en charge les lycéens sans affectation après « Parcoursup » pour leur proposer une solution en fonction des places encore vacantes. Le dispositif « Passerelle réo » oriente les étudiants vers un nouveau cursus en fonction des places disponibles, ce qui leur permet d’intégrer une nouvelle formation en novembre ou décembre. « Les parcours des étudiants sont de moins en moins linéaires constate la rectrice et ils ont de plus en plus la possibilité de changer de parcours ». Trois psychologues de l’Education nationale interviennent à mi-temps à l’Université pour les accompagner dans les phases difficiles. Un comité de pilotage vient d’être mis en place pour mesurer l’impact chiffré des actions menées conjointement.

Enfin, cette convention va permettre de sensibiliser les lycéens à la culture scientifique, technique et industrielle ainsi qu’aux métiers de la recherche. Ce nouveau volet s’inscrit dans le sillage de la labellisation « Sciences avec et pour la société » décrochée par l’Université de Limoges voilà trois ans.



Par Corinne Mérigaud

Crédit Photo : Corinne Merigaud et Philippe Laurençon