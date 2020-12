| La Rochelle : la programmation des Francofolies s'enrichit

Si on sait qu'un certain nombre d'artistes de la programmation 2020 reviendra l'été prochain, l’organisation des Francos a dévoilé ce mardi les noms de 4 nouveaux pour l'édition du samedi 10 au mercredi 14 juillet 2021. Le slammer Grand Corps Malade et le rappeur Gaël Faye se produiront pour la première fois sur la scène Jean-Louis Foulquier, les 10 et 11 juillet. A La Coursive sont attendus Ben Mazué et Christophe Miossec, qui fêtera le 25e anniversaire de son album culte « Boire ».