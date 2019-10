Société | Vingt ans plus tard, le Tour de France revient en Charente-Maritime

15/10/2019 | Le Tour de France fera deux étapes aux départs d’Oléron et de Chatelaillon

Vingt ans que le Tour de France n’était pas passé par la Charente-Maritime. Il reviendra pour trois jours d’étapes les 6,7 et 8 juillet 2020 pour une « échappée maritime ». Une petite victoire pour le département et son président Dominique Bussereau : « On travaille dessus depuis 2015 avec l’Association des Départements de France puisqu’on signe régulièrement des conventions pluriannuelles avec la direction du Tour. J’ai mis à profit les longues heures passées en voiture avec le directeur du Tour Christian Prudhomme pour lui suggérer une étape en Charente-Maritime ».

Dévoilé mardi midi à Paris, le parcours de la 107e édition du Tour de France commencera son étape en Charente-Maritime par un jour de repos pour les coureurs, le lundi 6 juillet. Dominique Bussereau promet une soirée le dimanche soir pour les coureurs et les organisateurs, des animations pour le public en journée le lundi, à La Rochelle, et une fan zone à l’hippodrome de Chatelaillon. Le mardi 7 verra le lancement de l’étape Oléron-Ré (170km). « C’est la première fois qu’il y a une étape d’île en île, après celle entre Noirmoutier et le continent », explique Dominique Bussereau. Les coureurs prendront le départ du Château d’Oléron d’où ils rallieront Marennes, traverseront le pont de la presqu’île d’Arvert pour longer la Côte Sauvage à travers la forêt de la Coubre jusqu’aux Mathes-La Palmyre, Saint-Palais, puis Royan. De la cité balnéaire, ils remonteront en direction de Rochefort via le bassin ostréicole de la Seudre, puis remonteront par Saint-Laurent de la Prée, Yves, Chatelaillon, La Rochelle. De la cité de Jean Guiton, les coureurs prendront la direction de l’île de Ré pour passer par les paysages de falaises calcaire de L’Houmeau, pour une arrivée à La Flotte, via Rivedoux et Sainte-Marie. Le Tour repartira le lendemain de Chatelaillon, pour une étape qui emmènera les coureurs à travers l’Aunis et le marais poitevin, pour 167 km de routes jusqu’à Poitiers.

Concernant le coût de l’opération, le budget prévisionnel devrait être connu lundi prochain lors de la session d’automne du conseil départemental. Dominique Bussereau a promis de soumettre au vote une enveloppe budgétaire qui devrait représenter la majorité du coût global de l’accueil du tour. Plusieurs intercommunalités concernées par le passage du Tour ont également fait savoir à Dominique Bussereau qu’elles mettraient la main à la poche. Nul doute que les retombées financières pour les territoires concernées rendront l’investissement plus que rentable. Sur ce point, Dominique Bussereau renvoie à l’organisation du Tour pour chiffrer les potentielles retombées. La session du Département de lundi prochain sera en tout cas l’occasion de faire le point sur la future organisation. Dominique Bussereau compte notamment lancer un appel à projets auprès des associations, clubs et collectivités locales pour mettre en place diverses animations durant cette période.

Les autres étapes en Poitou-Charentes

Le bassin picto-charentais est plutôt bien servi pour cette édition 2020. Après avoir quitté l’Aunis, l’étape au départ de Chatelaillon passera par le Marais Poitevin, Coulon, Sansais, contournera Niort par le nord pour poursuivre vers St-Maixent-l'Ecole, puis Vasles avant d’atteindre Poitiers. Christian Prudhomme promet un magnifique « sprint final à Poitiers avec une longue ligne droite de 1,5 km qui ne déplairait pas à Arnaud Démare, vainqueur en ville de son premier titre de champion de France en 2014 ». Le lendemain, rebelote au départ de Poitiers pour « la plus longue étape du tour » (218 km) sur un terrain jugé « accidenté ». Les coureurs emprunteront l’axe Poitiers-Chauvigny, avant de bifurquer en direction de Sarran en Corrèze.



Par Anne-Lise Durif

Crédit Photo : Tour de France / Amaury Sport Organisation