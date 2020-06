Société | Visó Magazine : les étudiants de l’IJBA pensent la crise avec des mots

02/06/2020 | Les étudiants de l’Institut de Journalisme de Bordeaux Aquitaine proposent « Visó », un magazine papier sur l’après Covid-19.

« Incertain temps » : c’est le titre de la neuvième édition du magazine Visó, élaboré par les étudiants en master 2 de presse écrite à l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine. Un objet culturel hybride qui explore les émotions suscitées par la crise liée au Covid-19.

La créativité a été mise au défi par le virus, mais les étudiants de L’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine ont su répondre positivement. Pour ces élèves, le principe du projet de fin d’année, qui existe depuis 2012, est de partir à l’étranger pour faire un magazine sur un lieu géographique donné. « On devait partir à Gibraltar fin mars, au début du confinement », explique Hippolyte Radisson, rédacteur en chef du magazine avec Maelle Benisty. « Le départ était incertain et a été annulé tardivement ». Il a donc fallu s’adapter, comme beaucoup de professionnels, pendant cette période particulière. Le plus important pour eux restait de « ne pas abandonner le projet qui clôt notre scolarité », indique Hippolyte Radisson. Les élèves ont donc dû rebondir rapidement. Malgré la déception et les mois de travail qui avaient précédé le voyage initialement prévu, les étudiants ont choisi de s’intéresser au grand thème actuel : le coronavirus.

« Nous voulions faire autre chose que les autres médias, car d’abord nous sommes avant tout un magazine d’école, et nous sommes aussi une rédaction toute jeune », précise le rédacteur en chef. Le projet journalistique propose alors de découvrir le regard de ces journalistes, d’une moyenne d’âge de 23 ans, sur la crise qu’ils ont pu vivre et sur le futur. « Que ressentons-nous vraiment ? Qu’est-ce que cette crise raconte de nous ? Quelles leçons pourrons-nous en tirer ? »… Les réponses sont à parcourir dans ce magazine de 134 pages, fruit de 5 semaines de travail confiné.

Un objet créatif, témoin de la crise liée au Covid-19

Le magazine a été construit de A à Z en 5 semaines… et à distance ! 19 étudiants et environ 7 professeurs et journalistes ont travaillé à distance pour pouvoir publier fin mai un résultat à la hauteur de leurs attentes. « C’est difficile au début de trouver ses marques car nous n’avions jamais réalisé de magazine, et encore moins en confinement ! », confie Hippolyte Radisson. Le travail journalistique qui a été fait, tente de questionner le monde d’après et les conséquences de la crise. Confinés à des endroits différents, les étudiants on pu aborder différents sujets avec des ancrages locaux variés, allant de la Gironde à la Dordogne, en passant par Madrid jusqu’à Paris... L’impossibilité d’aller sur le terrain n’a pas empêché ces journalistes en herbe de faire voyager le lecteur.

La particularité de cette neuvième édition de Visó réside dans son caractère universel. La lecture de ce dernier fait appel aux sensibilités. Surprise, colère, tristesse, peur, joie… Chacun d’entre nous a pu traverser cet éventail d’émotions lorsque le virus a commencé à frapper le monde. « Ce que l’on retient d’une crise, c’est l’émotion qui nous traverse à ce moment là », indique le jeune rédacteur en chef. Le journal papier questionne, par le biais des émotions, la crise sanitaire au présent et au futur.

Dans la rubrique « Surprise », il est possible de découvrir un article sur les élèves policiers réquisitionnés pendant le confinement pour venir en aide à leurs ainés. « Nous racontons ce que cela fait de rentrer dans la police à 20 ans dans un contexte de pandémie, mais aussi dans un contexte social difficile », indique Hippolyte. Dans la rubrique « Colère » se trouve un article sur le monde de la recherche en France, qui est de plus en plus précarisé au fil des années à travers différentes politiques. « Nous analysons notamment comment cette problématique rejaillit en temps de crise sanitaire », ajoute t-il. Pour « Tristesse », un papier raconte le parcours des jeunes traders pendant la période et présente leurs points de vue sur la crise économique à venir. « Peur » présente par exemple un sujet sur le régime hyper-présidentiel de la France, avec des liens historiques qui expliquent comment le pouvoir est aux mains d’un seul homme en temps de crise. Enfin, sous l’intitulé « Joie », les étudiants ont imaginé des jeux comme des quizz ou des mots croisés. Un traitement équilibré pour « faire respirer » l’information et ne pas parler que du négatif…

C’est un magazine annuel qui a vocation à être lu sur la longueur. La Une énigmatique avec le titre « Temps Incertain », représente bien le flou qui émerge de la période actuelle. L’article d’ouverture de Visó a été publié dans Médiapart sous le titre « Génération Covid, mais aussi génération attentats, climat, #Metoo… » Cet extrait relève « d’une écriture hyper-sensible, presque littéraire qui raconte la création de cette génération bercée par des évènements traumatiques », explique le jeune journaliste. La création de ce magazine est un moyen d’expression pour ces millenials, qui apportent un regard nouveau sur cet événement historique qu’est la crise du coronavirus…

Le Visó Magazine a été édité à 1 600 exemplaires récemment. Il est à commander en ligne sur le site de l’IJBA, et le numéro va arriver prochainement dans les kiosques en Nouvelle-Aquitaine et à la librairie Mollat à Bordeaux.



Par Lucile Bonnin

Crédit Photo : Visó Magazine