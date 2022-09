Société | Into The Ride : 3 jeunes landais à vélo pour un tour d'Europe écolo

07/09/2022 | Trois amis originaires des Landes, trois vélos, et 10 000 km à parcourir en neuf mois pour sensibiliser les jeunes élèves des établissements français à l'étranger aux enjeux climatiques.

Into The Ride, c'est l'histoire de trois amis landais à la recherche de défis et d'aventures, qui réalisent un tour d'Europe à vélo à la rencontre des populations locales mais également des jeunes talents de demain. Ainsi, via l'association Talents for future, ils vont intervenir dans des écoles, collèges et lycées français européens afin de sensibiliser les élèves aux enjeux climatiques. Aqui a rencontré Damien et Nicolas pour comprendre leur projet.

« Le projet Into The Ride est né par le biais de Nicolas, qui fait des études dans les sciences du climat à Lyon. Il est de Dax, comme moi. Son but est de faire un projet humanitaire, de voyager tout en ayant un but derrière. Nico a lancé le projet et a été rejoint par Anselme et moi-même », raconte Damien.

Un voyage à but éducatif

« On partira de Tercis-les-Bains, notre village natal dans les Landes. C’est un projet qui nous fait parcourir plus de 10 000 kilomètres. La première étape est entre Tercis et Athènes, la seconde nous emmènera en Estonie, et la troisième nous fera rentrer jusqu’à Tercis. C’est un parcours fluide. On a dessiné des grandes étapes, mais on adaptera notre trajet au jour le jour. Le parcours dépendra aussi des collèges et écoles français à l’étranger que l’on rencontrera. », explique Damien. Le trio a prévu de partir fin septembre et vise un retour dans le Sud-Ouest en juin, soit un parcours de 9 mois, sur le même calendrier qu’une année scolaire.

L’objectif est de rencontrer les élèves des écoles et collèges français de l’étranger pour les sensibiliser aux enjeux climatiques, par le biais de l’association Talents for Future. L’association leur fournit un programme validé pour accompagner les plus jeunes. Ils se serviront aussi de la Fresque du Climat, un jeu collaboratif dans lequel les participants coconstruisent une fresque résumant les mécanismes du changement climatique et ses causes et conséquences, sur la bases des rapports du GIEC.

Côté équipement, « la Cyclerie, un magasin de vélos à Léon, nous prête trois vélos longue distance équipés pour faire de la route. Nous avons aussi deux tentes légères, facile à transporter, qui nous ont été fournies par Décathlon », précise Damien. « Tous les soirs, on essaiera de dormir chez l’habitant pour maximiser les rencontres. Sinon, on regardera les auberges de jeunesse. Les tentes sont là au cas où », ajoute-t-il. Le trio est encore en recherche de partenaires pour du matériel ou de la bagagerie. Ils essaient aussi de trouver des sponsors pour assurer le budget prévisionnel de 8 000€, pensé surtout pour la nourriture. Ils ont également lancé un financement participatif pour réunir les fonds.

Une invitation au voyage

Les jeunes landais ont lancé un site internet sur lequel ils raconteront leurs péripéties au fil de la route. « Il y aura une carte qui permettra de nous suivre en temps réel. On a également prévu une chaine YouTube de vlogs, avec une vidéo toutes les deux semaines. On y racontera notre aventure, et on parlera également des pays que l’on visite », explique Damien. Un compte Instagram crée pour l’occasion s’ajoute à la liste, ils y partageront des photos de leur voyage.







Le parcours d'Into The Ride, une boucle qui part de Tercis-les-Bains et traverse l'Europe en passant par Athènes et Tallinn

Une envie de voyager en partie inspirée de Christopher McCandless, le personnage principal du film de Sean Penn Into The Wild. « C’est une histoire qui nous a inspiré, et on a choisi de reprendre le titre en remplaçant ‘Wild’ par ‘Ride’ », partage Nicolas. Damien, lui, explique son attachement à la région : « vivant dans les Landes où pinèdes, dunes et océan constituent une grande partie du paysage, je me rends compte à quel point il est important de préserver ses espaces et de former les futures générations aux enjeux climatiques. »

Une véritable épreuve

Derrière le voyage et son pan écologique se trouve aussi une véritable épreuve sportive : 10 000 kilomètres à parcourir sur la selle d’un vélo. Pas de quoi inquiéter Damien : « on se laissera guider par nos sensations. Si au début du voyage on se dit qu’on a trop forcé, on réduira un peu le nombre de kilomètres par jour, et on verra par la suite [...] Et après on fera le tour de France l’année prochaine ! », ajoute Nicolas sur le ton de l’humour.

Un long voyage qui ne fait pas particulièrement peur à l’équipe, pourtant pas vraiment experte du vélo sur longue distance. « Anselme a déjà une petite expérience du voyage à vélo, il a déjà fait un parcours d’un mois à travers la France et l’Italie », précise Damien. « Damien et moi, on vient du Sud-Ouest. On connait les montagnes, on a fait du trekking, on a un rapport facile à la nature », ajoute Nicolas.

Les liens utiles :

Site internet d’Into the Ride : https://www.intotheride.fr

Instagram d’Into the Ride : https://www.instagram.com/intotheride_/

Facebook d'Into the Ride : https://www.facebook.com/profile.php?id=100084511368952

Crowdfunding d’Into the Ride : https://www.helloasso.com/associations/bto/collectes/into-the-ride

Site internet de Talents for Future : https://www.talentsforfuture.com



Par Léo Marchandon

Crédit Photo : Into The Ride