1er tour en Lot-et-Garonne : Jean Dionis réélu haut la main à Agen, Patrick Cassany et Daniel Benquet en ballotage défavorable à Villeneuve/Lot et Marmande

16/03/2020 | Les 23 bureaux de vote de la ville préfecture Agen ont hissé à la première place le maire sortant Jean Dionis du Séjour…

En ce 15 mars au soir, la plupart des villes de Lot-et-Garonne a élu son maire dès le premier tour à l’image de Jean Dionis du Séjour, maire sortant d’Agen ou bien encore de Nicolas Lacombe maire sortant de Nérac. En revanche, pour les deux autres sous-préfectures du département, le scénario est tout autre. En effet, Patrick Cassany, le premier vice-président du Département et maire sortant socialiste a été relégué au troisième rang à ce premier tour de scrutin, quant à Daniel Benquet, maire sortant de Marmande, il se hisse à la deuxième place. Petit tour d’horizon des principaux résultats…

Des maires sortants réélus dès le premier tour

A Agen, ville préfecture du Lot-et-Garonne, le maire sortant Jean Dionis du Séjour briguait un troisième mandant. Ce dernier a été réélu dès le 1er tour avec 61,41 % des votes devant la conseillère régionale EELV Maryse Combres, soutenue par la gauche également (38,58 %).

Réaction de Jean Dionis du Séjour « C’est une belle marque de confiance que ce troisième mandat qui est donné à l’équipe et à moi-même qui suis le capitaine de l’équipe. Je le lis comme la reconnaissance du travail effectué. Je pense que les Agenais et les Agenaises ont été sensibles à cette proposition de contrat sur la période 2020-2026. Un contrat moderne et innovant. Nous avons une belle équipe riche d’anciens et de nouveaux. Et tout cela a parlé. Enfin, je suis très heureux de ce Grand Chelem agenais, arriver en tête dans les 23 bureaux de vote est historique ».



A Nérac, Nicolas Lacombe vice-président du Département (Divers gauche) est élu dès le premier tour avec 75,78 % des voix devant Hervé Conibert, (Rassemblement National) 12,23 % et Patrick Goujon (Ecologiste) 11,99 %.

A Boé, le maire sortant socialiste Michel Dezalos ne se représentant pas, un boulevard s’ouvrait donc aux candidats. Et c’est Pascale Luguet (Divers) avec sa liste Boé Avenir adoubé par M. Dézalos, qui l’emporte dès le premier tour avec 71,1 % des voix devant René Gambart Divers également et sa liste Boé Durable (28,83 %).

A Tonneins, le maire sortant Dante Rinaudo arrive en tête avec 39,39 % des voix devant Jérémy Bespéa (28,83 %), Jonathan Biteau (25,72 %), Pascal Salomé 3,56 % et Gilles Bouyer 2,51 %.

A Aubiac, le maire sortant Jean-Marc Causse est réélu avec 72,07 % des suffrages devant son adversaire, Jean-Marie Berton 27,9 %. La participation atteint 55,11 %.

A Foulayronnes, le maire sortant Bruno Dubos est réélu dès le premier tour avec 61,70 % devant Laurent Maillard 24,46 % et Éric Galessi 13,84 %.

A Layrac, le maire sortant Rémy Constans l’emporte avec 61,72 % devant Marie-Pierre Monestes 38,28 %.

A Brax, le maire sortant Joël Ponsolle est réélu avec 65,29 % des voix devant Sylvie Lucy 34,7 %.

A Pujols, le maire sortant Yvon Ventadoux est réélu avec 54,86 % des voix devant André Brunet 47,14 % des voix.

A Mézin, Jacques Lambert l’emporte avec 65,50 % devant Jean-Michel Manabera, 34,50 %.

A Moirax, le maire sortant Henri Tandonnet l’emporte avec 65 % des voix devant Daniel Barbiero 34,8%.



Inattendu…

A Villeneuve-sur-Lot, petit séisme politco-politique. Le maire sortant et 1er vice-président du Département socialiste Patrick Cassany est relégué à la troisième position du scrutin avec 20,80 % des voix derrière Guillaume Lepers (DVD) et chef de file de l’opposition départementale qui crée donc la surprise avec 35,37 % des voix et Thomas Bouyssonnie (gauche unie) 20,84 %, et en quatrième position le RN d’Etienne Bousquet-Cassagne avec 15,33 %. Une quadrangulaire est donc attendue au second tour.

A Marmande, le maire sortant (DVD) Daniel Benquet (29,91 %) est devancé par son opposant socialiste Joël Hocquelet (32,21 %). Philippe Labardin arrive en troisième position (20,05 %).

A Lavardac, Ludovic Biasotto arrive en tête avec 63,93 % des voix devant le maire sortant Philippe Barrère 36,07 %.

A Vianne, Laurence Benllioch remporte l’élection avec 55,04 % des suffrages devant le maire sortant Serge Céréa, 44,95 %. 75,2 % des inscrits se sont déplacés.



Certains doivent encore faire leur preuve…

A Bon-Encontre, la vice-présidente du Département socialiste Laurence Lamy arrive en tête avec 38,19 % des voix devant Pascal Rayssac (Divers) 27,24 %, Christophe Vidal (Divers Gauche) 21,17 % et Didier Mestre (RN) 13,4 %. Il y aura donc très certainement une quadrangulaire au second tour pour cette commune de 6 200 âmes limitrophe d’Agen.

A Aiguillon, Christian Girardi (Divers droite) arrive en tête avec 45,27 % des voix devant Jean-François Sauvaud (Divers) 38,91 % et Aline Trabut (Divers gauche) 15,82 %. Triangulaire donc pour le second tour.

Enfin, au Passage d'Agen, le maire sortant Francis Garcia arrive en tête avec 47,88 % des voix à un petit cheveux de l'élection...



Sybille Rousseau

Crédit Photo : PARI47



