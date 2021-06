2011-2021 : Aérocampus a 10 ans !

04/06/2021 |

D'avril 2011 à sa dernière assemblée générale en mai dernier, Aqui! n'a pas lâché des yeux Aérocampus Aquitaine. Témoins de ses premiers pas comme de ses grandes réussites ou de ses quelques déceptions, Aqui! se devait de célébrer les 10 ans d'Aérocampus a ses côtés, et à sa manière. Bienvenue dans ce Spécial "10 ans", qui s'enrichira jusqu'en septembre.

Dix ans ! Dix ans déjà que sur les coteaux de la commune de Latresnes, à quelques encablures de Bordeaux, Aérocampus Aquitaine a posé sa base, en lieu et place de l'ancien centre de formation aéronautique de la DGA. Un campus, véritable « concept » de formation qui, entre parc, château, hangars aéronautiques mais désormais aussi hôtels professionnels et entreprises, réunit dans ce lieu enchanteur, élèves de l'Education nationale et apprentis dont l'emploi est tout assuré en sortie, mais aussi stagiaires en formation professionnelle... Et pour tous au cœur de l'ouvrage, la maintenance aéronautique. C'est ce qui en fait sa spécificité.



Un lieu à la subtile gouvernance associative qui réunit une Région volontariste dès le début du projet, l'Education nationale, et les industriels aéronautiques des plus petits aux plus grands... Les responsables de Dassault, Sabena Technics, ou encore Airbus Helicopters n'ont pas de mots trop forts pour vanter les mérites de la structure, que nombre de constructeurs n'hésitent plus à amener avec eux à l'international. Il faut dire que devenu référent dans le monde de la formation aéronautique, Aérocampus, est un argument de vente de leurs aéronefs dernier cri.

Outil de formation, et outil de business pour les industriels de l'aéronautique, Aérocampus c'est aussi par son cluster éponyme un lieu d'échange et de rencontres souvent fécondes entre les acteurs de la formation.

Au total, un lieu, unique en son genre, et qui n'existe nul part ailleurs... Souvent imité mais jamais égalé. Pour célébrer cette première décennie, Aqui! dans ce spécial « 10 ans » a décidé de mettre en lumière le chemin parcouru, les activités, et les développements d'Aérocampus Aquitaine, en donnant notamment la parole à son directeur Jérôme Verschave et son Président Denis Guignot, mais aussi à des partenaires du cluster, du territoire, des élèves ou anciens élèves, des formateurs... Et comme il n'y a pas d'anniversaire sans fête, rendez-vous est aussi donné en septembre pour la célébration officielle d'un anniversaire plus que symbolique !



Solène Méric

Crédit Photo : Aqui.fr



