Demain les Fêtes ! Cognac et Armagnac, typicité et authenticité signent votre repas de fêtes

21/12/2020 | Cognac et Armagnac, les incontournables spiritueux de nos repas de fête. Incontournables et néo-aquitains!

Une fois encore pas de fausse modestie à l'heure du digestif ! Notre région est décidément gâtée: le Cognac et l’Armagnac sont sans doute les eaux de vies françaises à base de raisin les plus célèbres dans le monde, tout en reconnaissant que la première a réussi sans pareil sa commercialisation à l'international... Résultats de leur histoire, de leur terroir, de leur cépage ou encore de leur alambic, l’Armagnac et le Cognac incarnent ce qu’il y a de plus noble dans les spiritueux: la qualité du travail à la recherche de l’excellence.

COGNAC CAMUS - Dans les Charentes, le Cognac est une institution depuis plus de 200 ans. Si elle s’est améliorée, la technique reste fondamentalement la même : il s’agit de vin doublement distillé, puis vieilli en fût de chêne. Chez Camus, on préfère le cru des Borderies, le plus rare, qui offre un arôme « plus fleuri et plus fruité » explique Frédéric Dezauzier, Global Brand Ambassador.

Pour bien déguster un Cognac, le choix du verre est très important. Frédéric Dezauzier conseille un verre tulipe, qui permettra aux arômes de remonter. Mais il ne faut pas remplir au-delà de la moitié du réservoir. Le Cognac se savoure aussi en le respirant avec la bouche légèrement ouverte, pour mieux ressentir l’arôme.

Idéal en fin de repas le Cognac se déguste aussi tout au long du repas. Il accompagnera à merveille des gambas saisies avec un zeste de citron et de la coriandre, un saumon fumé ou un foie gras, une fourme de Montbrison ou encore des pommes Belchard caramélisées ou aux spéculoos. Sans oublier les cocktails et, pour les amateurs, un cigare rigoureusement sélectionné.

https://camus.fr/fr

FLOC ET ARMAGNAC DU DOMAINE DE LAUBESSE - Corinne Lacoste est productrice de Floc de Gascogne et d’Armagnac à Hontanx dans les Landes. Au micro de Joël Aubert, lors de l’édition 2019 du Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine, elle nous présentait ses productions. Tout d’abord le Floc de Gascogne, blanc ou rouge, il s’agit d'un apéritif doux et frais, qu’on ne connaît pas forcément. Il se déguste également tout au long du repas, avec du foie gras, des fromages ou encore des desserts. Corinne Lacoste produit aussi de l’Armagnac dans de beaux flacons qui plaisent tant à Joël Aubert. Sur l’exploitation des Lacoste, Le domainde de Laubesse, ils ont choisi de promouvoir et de travailler la folle-blanche, le cépage originel et emblématique de l’Armagnac âprenent défendu par M.Lacoste pète, qui remonte à avant la fin du XIXe siècle.

Corinne Lacoste - Domaine de Laubesse - 2155 Route de Pejouan, 40190 Hontanx - 05 58 03 23 14





Julien Bonnet et Julien Privat

Crédit Photo : Cognac Camus



