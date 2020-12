Demain les Fêtes ! Convivialité et caractères autour de l'Ossau Iraty

15/12/2020 | Qu'il soit basque ou béarnais, l'Ossau Iraty met tout le monde d'accord : on l'aime, un point c'est tout. Et ses fromages "cousins" également, au point d'en faire un plateau

Gure Herriaz Harro! (Fier de nos terroirs!) Telle est la devise, du fromage Agour, qui se traduit par bonjour ou adieu (Agur), né en 1981 par la volonté de Jean Etxelecu et cinq autres éleveurs du Pays basque à Helette en Basse Navarre. L'entreprise désormais dirigée par Peio Etxelecu, s'est développée notamment en 2009 avec la création de la fromagerie écologique d'Irati à Mendive. Mais, fiers de leur terroir, les bergers Béarnais le sont aussi! Et ils en font tout un fromage, même plusieurs... les fromages fermiers du Béarn savent aussi s'imposer avec tact, dans les palais. Et c'est Pierre Rollet fromager-crémier à Bordeaux qui nous en parle !

OSSAU IRATY BASQUE ET PETIT AGOUR - "Nous défendons notre identité et nos savoir-faire, nous défendons nos éleveurs, l'amour du vrai goût et du travail bien fait pour que la dégustation de ce fromage de brebis Basque, Ossau Iraty, soit un moment de plaisir et d’émotion." Élaboré dans le respect des traditions le fromage de brebis Basque Ossau Iraty a reçu de nombreux prix : il a été élu deux fois meilleur fromage du Monde au World Cheese Award et a reçu de nombreuses distinctions au Concours général agricole (médaille d'Or en 2018 et Médaille dArgent en 2019).

La spécialité d'Agour est un fromage pur brebis au lait entier cru ou pasteurisé, fourni par 150 éleveurs du Pays basque. Il fait aussi partie de la famille d'appellation d'origine contrôlée Ossau-Iraty devenue en 1996, appellation d'origine protégée (AOP). La seule dans la région pour un fromage... Si la maison Agour produit plus de la moitié de ses fromages sous cette appellation, elle a aussi créé d'autres produits. Alors que jusque là, elle ne produisait que des fromages de brebis « vieux de 3 à 4 mois », elle lance la première référence « 6 mois d’affinage »… Et puis dans la foulée un « 12 mois d’affinage » à la demande des fromagers parisiens Androuet et Barthélemy. Quant à son goût unique, il se décline sous de multiples formes: tommette Petit Agour, un des produits phare de la Maison caractérisé par sa douceur et sa finesse aromatique. Ce fromage de brebis basque se travaille très bien pour obtenir de belles fleurs de fromage de brebis... très décoratives. Et a été Médaille Super Gold au Word Cheese Awards en 2018.

Le petit Agour se décline aussi au Piment d’Espelette : fromage de brebis au lait cru original par sa recette à laquelle est incorporée, l'épice nationale du Pays Basque. En bouche, une texture ferme de couleur saumonée grâce à la purée de Piment d’Espelette directement intégrée dans la pâte. Enfin, et c'est nouveau, Agour propose, en grand format ou en tommette, accompagné ou non de friseur à formage, un fromage de brebis à la truffe ! Evidemment Agour produit aussi des tommes aux dimensions classiques de l'Ossau Iraty, de 2,8kg ou 4 kg.

Agour: www: agour.com, zone artisanale Urzabaleta-RD 119 64600 Helette, tel. 0559376386 boite mail: agour@agour.com

FROMAGES FERMIERS BEARNAIS VUS PAR PIERRE ROLLET - Derrière la dénomination « fromages fermiers du Béarn », c'est en fait une grande variété de fromages que les éleveurs béarnais produisent, mais toujours au lait cru : du vache, du brebis, du mixte, qui est la vraie spécificité locale, mais aussi du chèvre, voire plus original encore du mixte brebis chèvre. Mais il y a aussi différents types d'affinages, en tomme, en frais, en crémeux, des fromages bleus... sans oublier de distinguer les fromages de montagne des fromages d'estive... Bref, autant de goûts, de textures et de caractères qui ont pour racine commune une méthode traditionnelle d'agropastoralisme et de production, même si certains sont en appelation Ossau-Iraty et d'autres non... Qui mieux pour nous en parler qu'un fromager-crémier passionné ? Cela fait plus d’une dizaine d’années que Pierre Rollet a ouvert la Fromagerie de Pierre. On vous dévoile son univers et sa passion pour les produits fermiers et aux lait crus, dont bien sûr nos fameux fromages béarnais.

La fromagerie de Pierre en deux boutiques : une au cœur du quartier des Chartrons à Bordeaux (43 cours Portal à Bordeaux - 05 56 52 46 22 ), l'autre, sous le marché couvert de Libourne (06 78 92 26 26) - www.lafromageriedepierre.fr/



Félix Dufour, Solène Méric, Julien Privat

Crédit Photo : Marketing agour



