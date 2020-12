Demain les fêtes ! Notre balade gourmande en Nouvelle-Aquitaine

Emmanuel Macron : la vraie fausse confidence

« Peut être que je ne pourrai pas être candidat.. La petite phrase qu'Emmanuel Macron a glissée lors du très long entretien qu'il s'est obligé à donner au site d'information "Brut" mérite sans doute plus d'attention que celle que certains lui ont prêtée. D'une part parce qu'elle est révélatrice du poids du pouvoir chez un homme jeune qui s'était imaginé un parcours flamboyant après un succès qui avait pris la classe politique au dépourvu. À cet égard le parallèle que certains ont pu faire avec Valéry Giscard d'Estaing est plus qu'excessif, d'abord parce que ce dernier avait dix ans de plus lorsqu'il est devenu président. Et une autre expérience du pouvoir, y compris le plus humble, celui de maire. Une expérience qui sur le registre de l'humilité est formatrice .