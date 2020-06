En Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot passe à droite et Marmande à gauche

28/06/2020 | Le fief de Jérôme Cahuzac, Villeneuve-sur-Lot, a voté massivement pour la droite du chef de file de l’opposition départementale Guillaume Lepers (49,80%)...

Patrick Cassany, maire sortant de Villeneuve-sur-Lot ne revêtira pas les habits de maire une nouvelle fois. En effet, le 1er vice-président du Département est arrivé en troisième position du second tour des municipales avec 17,32 % des voix, loin derrière le leader de l’opposition départementale (DVD) Guillaume Lepers (49,8 %) et le candidat DVG Thomas Bouyssonnie (20,84 %). A Marmande, le maire sortant, Daniel Benquet s’est aussi incliné (45,38 %) face au socialiste Joël Hocquelet très largement plébiscité (54,61 %) …

Ce deuxième tour des élections municipales restera dans les mémoires !

Au-delà de la crise sanitaire, en Lot-et-Garonne, deux des trois sous-préfectures du département ont connu ce soir un vrai changement. Les Villeneuvois et les Marmandais inscrits sur les listes ont plébiscité pour la plupart le renouveau.

A Villeneuve-sur-Lot tout d’abord, terre de l’ancien ministre socialiste Jérôme Cahuzac, depuis son départ au ministère il avait laissé les clés de la mairie à son premier adjoint, qui n’est autre que le 1er vice-président du Département, Patrick Cassany. Au soir du 1er tour, le 15 mars dernier, ce dernier avait été relégué à la troisième position du scrutin avec 20,80 % des voix derrière Guillaume Lepers (DVD) et chef de file de l’opposition départementale (35,37 %) et Thomas Bouyssonnie de la Gauche Unie (20,84 %) et devant le RN d’Etienne Bousquet-Cassagne (15,33 %). Cette quadrangulaire a donc été salutaire pour le candidat de droite. En revanche, la gauche divisée n’a pas facilité la tâche au maire sortant qui perd donc son poste de premier magistrat.

A Marmande, à présent. Il y a six ans de cela, Daniel Benquet (DVD) créait la surprise en battant Gérard Gouzes, maire socialiste depuis des dizaines d’années. Et bien, ce scrutin du 28 juin s’est révélé fatal pour le candidat de droite qui n’a pu que s’incliner (45,38 %) face au conseiller départemental socialiste Joël Hocquelet (54,61 %).



Le Passage d’Agen, Bon Encontre, Aiguillon, Tonneins…

Au Passage d’Agen, lors du premier tour de ces élections, en mars dernier, la liste du maire sortant socialiste Francis Garcia était arrivée en tête des suffrages (47,88 %) devant Gilles Frémy, DVC (38,83 %). Et bien ce second tour n’a fait que confirmer l’avance du maire sortant (54,28 %) devant Gilles Frémy (45,71 %).

A Bon-Encontre, la vice-présidente du Département socialiste Laurence Lamy arrivait en tête du 1er tour avec 38,19 % des voix devant Pascal Rayssac, Divers, (27,24 %), Christophe Vidal, Divers Gauche, (21,17 %) et Didier Mestre, RN, (13,4 %). Au second tour, les Bon-Encontrais inscrits sur les listes ont crédité de 39,99 % des voix la liste de Laurence Lamy (DVG) devant Pascal Rayssac (31,49 %), Christophe Vidal (19,92 %) et Didier Mestre (8,59 %).

A Aiguillon, Christian Girardi (Divers droite) qui arrivait en tête du 1er tour devant Jean-François Sauvaud (Divers) et Aline Trabut (Divers gauche) a conforté son avance de justesse ce soir avec 46,35 % des voix devant Jean-François Sauvaud (44,34 %) et Aline Trabut (9,29 %).

Enfin, à Tonneins, le maire sortant Dante Rinaudo, Divers Centre,a confirmé son avance du premier tour en arrivant en tête de ces municipales avec 43,01 % des votes, devant Jérémie Bespéa, Divers Gauche, (33,58 %) et Jonathan Biteau, Divers Centre, (23,4 %).



Sybille Rousseau

Crédit Photo : SR



