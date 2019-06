Foire de Bordeaux 2019 : un seul lieu pour une pluralité de rendez-vous

09/06/2019 | Il y en a pour tous les goûts: sports, bien-être, gastronomie, loisirs, maison et exposition sur le Japon attendent les visiteurs au Parc des Expo du Lac jusqu'à ce lundi.

Du 1er au 10 juin, la Foire de Bordeaux ouvre ses portes aux visiteurs. Entre aménagements de la maison, gourmandises, invitations au voyage et Salon de l'Agriculture ; les curieux en quête de découverte sillonnaient les différents halls du Parc des Expositions de Bordeaux-Lac. Déambulation dans cette édition 2019 où le Japon est mis à l'honneur.

Au village des sports, les activités sont légions. Vélo, judo et handball côtoient pelote basque et initiation au golf pour les enfants. Parmi les terrains de pétanques et autres filets de voley, un grand bassin invite les flâneurs à un baptème de plongée. Plus loin, les jeunes et moins jeunes sont invités à s'envoler dans la cabine Alpha Jet prêtée au stand de l'armée de l'air par une association de remise en état d'engins volants, retapant avions mais aussi engins cibles et drones. "Nous sommes là pour présenter les différents corps de métiers au sein de l'armée de l'air car les gens ne savent pas forcément que l'on propose des formations au même titre que le civil. Contrôleur aérien et même métiers du bâtiment, l'aéronotique attire, surtout dans notre région. Le nombre d'enfants qui viennent voir la cabine est impressionnant et nous conseillons les plus grands en quête de vocation qui sont séduits par ce que l'on propose." explique le sergent-chef Vincent tout en distribuant des pin's en forme d'avion aux visiteurs quittant le stand.

Après le hall trois, le village home-expo prend le relais et propose cuisines, salles-de-bain, cheminées, ameublement et décoration pour redonner vie à son intérieur. C'est ce pour quoi sont venus Flo et son compagnon, suivie de son beau-frère et sa belle-soeur qui eux cherchent des idées pour leur nouveau pavillon en cours de construction. "Se renseigner sur les énergies vertes que l'on peut développer dans notre maison, et aussi trouver des idées pour la cuisine que nous sommes en train de refaire" voilà le but que se sont fixés les deux couples. S'ils arrivent de Mimizan, les habitués se retrouvent comme pour un rituel autour des démonstrateurs et des produits de table. Ines et ses deux filles ont toutes trois une glace à l'italienne vanille à la main. En plus des idées cadeaux qui sont légions au salon des métiers de l'artisannat, elles rendent chaque année visite au même glacier.

Sépcialités corses, vins de Bourgogne et vanille de Madagascar côtoient les plats sénégalais proposés au restaurant La Teranga M et K que tient Myriem au pavillon international. "Nous avons essayé de reproduire l'ambiance du pays pour proposer des mets typiques comme le thiep bou-dien qui marche très bien mais aussi des plats généralistes pour permettrent à tous d'y trouver son compte. Et curieusement, c'est ce plat national composé d'un poisson que l'on nomme "le capitaine", de riz et de légumes que les gens ont le plus envie de tester."

Si certains stands se retrouvent d'année en année, d'autres, plus insolites et nichés dans un coin du grand hall attisent la curiosité des visiteurs. C'est le cas de Magic-Landes, magasin itinérant basé à Biscarosse, dont les magiciens professionnels s'adonnent à des démonstration de tours de magie devant petits et grands. "Ils regardent les tours et s'ils sont intéressés, on les leur explique et ils peuvent acheter des accessoires comme des jeux de cartes biseautés." Pascal est venu aider le gérant Paul Techer à convertir les passants à la passion de la magie. Le but : épater famille et amis.

Le Japon mis à l'honneur

Santé, loisir, bien-être, services... Certains font une halte aux accessoires de massage pour pieds ou sortent admirer les jacuzzis bullants dans les zones d'expositions extérieures. Une troupe de danseurs de samba se fraye un chemin au son des tambours, les odeurs des épices embaument l'atmosphère des halles ; tout est fait pour la découverte et l'invitation au voyage continue à l'exposition dédiée au pays du soleil levant. Habits traditionnels aux couleurs chatoyantes, livres et mangas, décoration, cuisine, calligraphie... Le pavillon Japon accueille stands et expositions. La collection de katanas du magasin Yamato arrive tout droit de Paris. "Cela nous fait très plaisir de faire découvrir le pays et les traditions aux gens. Quand on explique aux visiteurs que nos sabres traditionnels sont forgés à la main et que le temps de forge dure entre 6 et 12 mois, ils sont loin de s'en douter !" Signés, ces objets sont de vraies oeuvres d'art.

Salem est agent de sécurité incendie et se félicite de toute cette effervescence qui se tient dans une ambiance bonne enfant. "Les gens viennent pour manger, sortent leurs enfants sur les activités qu'il y a à faire et à voir. Ca bouge et il n'y a aucun incident ce qui est très important pour nous en ce dernier week-end de foire avec le match de rugby et le BGF qui s'est installé en plus. Tout le monde est heureux !" Le retour du soleil salue la fin de cette édition 2019 de la Foire Internationale de Bordeaux et le sourire des visiteurs qui en sortent glace à la main souligne un objectif brillamment atteint.



