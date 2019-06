L'agro-machinisme toujours en manque de main-d’œuvre

06/06/2019 | Malgré des emplois à la pelle, le secteur de l'agro-machinisme rencontre toujours des difficultés pour trouver des jeunes à former.

« L’emploi est toujours là en masse, pourtant la filière a toujours des difficultés de recrutement » explique Philippe Abram, Directeur de l’agence K2 communication et animateur de la seconde édition « Zoom sur l’agro-machinisme » du Salon de l’agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Autour d’un colloque, ce mercredi 6 juin, les différents acteurs des filières forestières et agricoles se sont distribués la parole afin de trouver des solutions à ce manque d’effectif. « Un défaut de visibilité, d’image du "grand public" ou de communication » conclut l’assemblée qui compte bien changer la tendance.

Dans une matinée « Agro-machiniste », les différents acteurs de la filière se sont réunis ce mercredi 6 juin. Pourtant inscrit dans la modernité avec les nouvelles technologies, les filières agricoles et forestières restent encore en manque de vocation chez les jeunes, reconnaissant « peut-être par un manque d’information, de connaissance chez les jeunes ». Constitué de formateurs, prescripteurs d’emplois et élèves du monde agricole, le public a pu profiter d’une série de trois témoignages relatant le vécu d’apprentis et de leurs maitres d’apprentissage. Chacun a ressassé une pénurie de candidats dans la branche.

Guillaume Gibier, Directeur général de Agri33, distributeur de matériel agricole, témoigne d’un « recrutement pas simple du à la couverture de métiers spécifiques qui concentrent des compétences pointues. » En effet entre maintenance des matériaux agricoles ou conduite d’engins, la filière ne manque de postes ouverts mais surtout de formations. Pour répondre à ses besoins, l’apprentissage a été mis en avant par le biais des jeunes eux-mêmes. Pierre Sartron, apprenti chez Bortolussi, exploitation viticole, raconte que « les avantages de l’apprentissage permettent d’être directement sur la découverte du terrain, on utilise et comprend nos cours puis la pratique est primordiale pour nos futurs ». Il représente un « bagage professionnel supplémentaire » pour ces jeunes passionnés. Dans un métier pluri-individuel, « la pratique fait avancer la motivation et l’enrichissement des jeunes » ajoute Serge Chiappa, polyculteur et maitre d’apprentissage de Kekouta Dembele, jeune apprenti malien.

« Inviter les gens à connaitre le secteur »

« Un manque de connaissance du public » dénonce Emmanuel Catherineau, Directeur du centre de formation forestière de Bazas. Un problème de recrutement lié à une absence de communication autour du métier. M. Catherineau pointe « une mauvaise image auprès du public » de la filière forestière qui s’inscrit comme « une image de déforestateur, argumentée par des documentaires à charge des médias » qui donne du mal à motiver les jeunes générations. A travers une vision restreinte et déformée, le public n’arrive pas à s’attacher aux professions.

Pourtant, le 1er secteur d’emploi de la Région se modernise de plus en plus dans les nouvelles technologies. Malgré un manque de personnel, la filière agro-machiniste s’appelle à « positiver ». En effet, les acteurs continuent de vouloir donner envie aux générations futures. En partenariat avec de nombreuses entreprises, les établissements de formation agricole tentent d’augmenter leur relationnel pour trouver des jeunes en adéquation avec le projet. Une modernisation des outils de formation (simulateur, forum, pratique...), un nouveau réseau (REANA) et un accompagnement général des établissements et jeunes emmènent positivement les projets de la filière. Dominique Graciet président de la Chambre de l’agriculture et du Salon appelle à une « entraide entre partenaires, formateurs et toutes générations » pour « avancer ensemble »

Présent dans la salle, les jeunes de la MFR de Poitiers ont défini cette intervention comme très intéressante » et « essentiel pour le futur de leurs filières » Ces passionnés d’agro-machinisme sont « prêts à honorer et à augmenter la visibilité de leurs filières »

A la suite de ce colloque, dans une ambiance conviviale, les plus curieux sont allés réaliser leurs baptêmes d’agro-machines, puis une remise de prix d’Agri-cap Conduite, école de formation à l'agro-machinisme est venue mettre à l'honneur ses diplômés.



Damien Carrère

Crédit Photo : Damien C



