L'Ananas pain de sucre du Bénin, la douce surprise du Salon régional de l'agriculture!

03/06/2019 | Grâce à un parteniarat avec l'AFDI et Terres du Sud, via sa filiale Jus de Marmande, qui leur permet d'ouvrir un marché à l'export, les producteurs d'Ananas pain de sucre du Bénin ont la banane!

Sur le Salon de l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine qui se déroule actuellement dans le cadre de la Foire Internationale de Bordeaux, on trouve bien sûr tous les bons produits de la région... Mais pas seulement. Sur le stand de Coop de France hier et en cette fin d'après-midi, les visiteurs sont invités à découvrir et déguster l'ananas Pain de sucre, chair blanche et écorce verte, même lorsqu'il est mûr à point ! Ce fruit, juteux et sans aucune acidité, cultivé par les producteurs de la coopérative béninoise REPAB ( Réseau des Producteurs d'Ananas du Bénin ) gagne à être connu, autant que l'histoire de la structure et de son développement en coopération avec l'AFDI et les Jus de Marmande, filiale de Terres du Sud. Un partenariat célébré et renouvelé pour 3 ans, ce 3 juin, sous le Hall 4 du Salon agricole.

L'association de solidarité, AFDI (Agriculteurs Français pour le développement international) accompagne les organisations paysannes partenaires dans les pays en développement dans le but de favoriser leur renforcement institutionnel et organisationnel ainsi que le développement de l’ensemble des services agricoles adaptés aux besoins de leurs membres. Cette mission « classique » de l'association, le Réseau des Producteurs d'Ananas du Bénin (REPAB) en bénéficie depuis 2012. « Ils nous ont donné des conseils sur la gouvernance coopérative, des formations sur les IGP notamment, et fourni un accompagnement sur la qualité de nos produits avec la mise en place de cahiers des charge et de contrôles internes, par exemple », se souvient Damien Kiki, Directeur de la coopérative béninoise. Celle-ci créée quant à elle en 2003, rassemble aujourd'hui 350 producteurs actifs d'ananas pain de sucre sur 750 ha dont 269 ha certifiés bio par Ecocert depuis 2009... sans pour autant être valorisés comme tel auprès de l'opérateur béninois « Fruit Tillous », qui ensuite commercialisait les fruits sur le marché local.

Naissance d'une nouvelle industrie agroalimentaire

Mais à partir de 2015, les choses ont évolué. « Grâce à l'AFDI, nous avons été mis en relation avec Terres du Sud et sa filiale Jus de Marmande qui recherchait des producteurs d'ananas pour la fabrication de jus d'ananas bio», raconte encore plein d'enthousiasme le directeur. « Et il se trouve que dans le même temps, l'opérateur béninois « Fruits Tillous » souhaitait développer son outils industriel pour vendre du jus d'ananas artisanal. », détaille Philippe Gary, le Président des Jus de Marmande, filiale de Terres du Sud. La rencontre puis l'échange entre les acteurs, sans oublier l'étape dégustation du « fantastique » ananas pain de sucre, a donc permi de donner naissance à une nouvelle industrie agroalimentaire au Bénin, avec dès 2016, la construction d'une unité de transformation appartenant à une nouvelle société « Les Jus Tillous», composée du REPAB, des Jus de Marmande, de l'opérateur « Fruits Tillous » et de l'équipementier Biojeau.

C'est désormais cette société qui produit le jus d'ananas Bio exporté vers la France en fût avant son conditionnement en bouteilles par le Jus de Marmande, qui revend l'elixir sous ses propres marques et marques distributeurs. Quant au REPAB, la fabrication du jus permet (enfin) une valorisation d'une partie des fruits bio cultivés par les producteurs. Une partie seulement car sur les 10 000 tonnes d'ananas bio produits par le REPAB, « 3 000 tonnes sont transformés en jus bio et valorisés par Jus de Marmande, les 7000 restants étant toujours commercialisés sur le marché local sans valorisation de leur mode de production bio. »

Développer une meilleure commercialisation de ces ananas bio fait d'ailleurs partie des projets de la coopérative. Autre priojet d'envergure, qui sera exposée lors des Assises de l'Origine le mercredi 5 juin au Salon de l'agriculture Nouvelle-Aquitaine : la création de l'obtention d'une indication géographique « Ananas Pain de Sucre du Bénin », manière de protéger et de valoriser au mieux cette variété d'ananas typique du Sud Bénin, « naturellement mûre sur pied », insiste Damien Kiki.





Pérénniser une production et une génération de producteurs

Quant au partenariat renouvelé ce jour entre Terres du Sud, le REPAB et l'AFDI, et labellisé Commerce équitable depuis 2018, s'il doit désormais faire avec des courts à la baisse en raison de l'invasion du marché par l'ananas bio du Costa Rica, chaque partenaire y reste évidemment très attaché. « Il nous faut entretenir ce contrat puisqu'il permet non seulement de pérenniser l'ananas pain de sucre bio, mais aussi une génération de producteurs béninois qui s'y consacre ». Toujours est-il que si vous en avez l'occasion n'hésitez pas, le « vrai » ananas Pain de sucre du Bénin, vaut la dégustation, et ne vous fiez pas à son écorce verte !



Solène Méric

Crédit Photo : Aqui.fr



