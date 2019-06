Lilian, apprenti tractoriste à Agri Cap Conduite

| Décès du 1er adjoint de Pau, Jean-Paul Brin

Lire

Après le décès de Jean-Paul Brin, 1er adjoint à la ville de Pau, ce mercredi 5 juin à l'âge de 72 ans, les hommages se multiplient. Les élus de tous bords témoignent en nombre sur les réseaux sociaux, preuve comme pour bon nombre de citoyens, que l'émotion est vive à Pau, en Béarn et plus largement dans les Pyrénées-Atlantiques. Les obsèques de celui qui était en charge de la coordination générale et de l’urbanisme, et présents sur de nombreux dossiers auprès de François Bayrou seront célébrées samedi 8 juin à 9h en l’église Saint-Martin