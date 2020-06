Municipales à Villenave d’Ornon: Patrick Pujol pour un 5° mandat ou Stéphanie Anfray ?

25/06/2020 | Patrick Pujol, maire sortant divers droite et Stéphanie Anfray, candidate de la gauche unie s’affrontent pour le second tour des élections municipales de Villenave d’Ornon…

Au soir du premier tour, le 15 mars dernier, le maire sortant Divers Droite de Villenave d’Ornon, Patrick Pujol, culminait à 48,37 % des voix avec sa liste « Villenave d’Ornon, notre histoire, notre avenir », devant la candidate de l’Union de la Gauche Stéphanie Anfray « Villenave écologique, solidaire et citoyenne » (31,45 %), Patrick Bouillot Divers Gauche « Changer » (11,23 %), Denis Delhoume La République En Marche « RenouVO » (6,79 %) et Recep Duvarci Divers « Avenir » (2,13 %). A l’aube du second tour qui se tiendra dimanche, coup de projecteur sur les deux candidats encore en lice Patrick Pujol et Stéphanie Anfray…

Il a manqué d’un cheveu la réélection dès le premier tour ! Patrick Pujol, le maire de Villenave d’Ornon depuis 25 ans, va donc devoir attendre le 28 juin à 20h pour savoir s’il pourra se rasseoir dans le fauteuil du premier magistrat de la commune pour la 5ème fois d’affilée. En effet, face à lui, une adversaire, Stéphanie Anfray qui a enregistré 31,45 % des voix. Pour aborder ce second tour tant attendu, cette dernière a décidé de s’allier à l’équipe « Changer » (11,23 % des suffrages au 1er tour) et intégrer dix nouveaux colistiers -dont neuf en position d’éligibilité- sur sa liste « Villenave écologique, solidaire et citoyenne ». Patrick Pujol se dit « serein » à l’aube de cette nouvelle échéance électorale. « Les gens me connaissent. Ils savent que quand je dis quelque chose je le fais ! J’ai les connaissances et les compétences requises » pour épouser un nouveau mandat. De son côté Stéphanie Anfray s’active pour cette dernière ligne droite. « Tous les espoirs sont permis. Donc on ne lâche rien ! », s’exclame-t-elle.



La participation, cette inconnue…

La grande inconnue reste bien sur la participation. Au soir du premier tour, seuls 35,49 % des inscrits s’étaient rendus aux urnes à Villenave d’Ornon. « Le 15 mars dernier, nous avons fait peur aux électeurs avec la pandémie, souligne Patrick Pujol. Et là, nous remettons cela avec la peur d’une seconde vague », s’offusque-t-il. Afin de rassurer tout un chacun, « les mesures sanitaires seront bien entendu respectées dans les bureaux de vote. Ainsi, nous distribuerons par exemple des masques aux citoyens qui n’en ont pas », précise le premier magistrat. Autre facteur qui occasionne un manque de participation des citoyens, la désaffection pour la et le politique. « Au sein de ma liste « Villenave d’Ornon, notre histoire, notre avenir » mes colistiers ne sont pas forcément encartés et sont pour la plupart issus de la société civile », rassure ce dernier.

Afin de mobiliser le plus grand nombre, Stéphanie Anfray et son équipe ont rédigé des courriers ciblés. « Nous avons envoyé des lettres ouvertes aux agents municipaux et aux assistantes maternelles notamment ainsi qu’aux citoyens qui ne votent pas habituellement » afin de les sensibiliser davantage aux engagements et à la feuille de route de cette équipe. Les jeunes sont également une priorité pour la candidate de gauche car dit-elle « Villenave a oublié ses jeunes depuis des années ». Du reste, sous la forme d’une tribune, 92 jeunes ont appelé à voter pour elle car écrivent-ils « À Villenave d’Ornon, la jeunesse est ignorée depuis trop longtemps. La possibilité d’une alternance, d’un renouvellement incarné par Stéphanie Anfray ouvre pour la première fois un horizon à nos aspirations ».



Les chantiers prioritaires

A l’heure où les deux candidats ont élaboré leur projet municipal, la pandémie de la Covid-19 n’avait pas encore pointé le bout de son nez. Du coup, aujourd’hui, les priorités sont tout autre. « Sans vouloir être oiseau de mauvais augure » Patrick Pujol estime que « des moments difficiles tant sociaux qu’économiques vont arriver. Nous allons être rattrapés par la réalité, nous devrons faire preuve de réactivité, car des entreprises vont tomber et des emplois vont se perdre. Il faudra donc agir vite ! » Ce dernier avait un wagon de chantiers prioritaires. « Tout était budgété, mais aujourd’hui je n’ai plus de certitudes quant au financement. L’Etat se décharge sur nous, collectivités. Et pour faire face aux besoins quotidiens, il nous faut des financements… » Ce dernier envisage tout de même de créer rapidement une mutuelle de groupe car « certaines personnes aujourd’hui ne peuvent plus payer leurs frais de santé et cela est inacceptable ». Mais Patrick Pujol, le dit et le répète « ce qui m’intéresse c’est de m’occuper des problèmes d’aujourd’hui et non de ce qu’il va se passer demain. »

Stéphanie Anfray en a également des chantiers prioritaires et non des moindres… Tous sont teintés d’une ambition écologique. En effet, elle souhaite concevoir une charte paysagère pour réguler l’urbanisme. La question de la mobilité est également omniprésente. « Villenave d’Ornon est la commune de la Métropole qui abrite le moins de citoyens empruntant les transports en commun, cela doit changer ». Pour ce faire, elle désire un meilleur cadencement des lignes de bus et la mise en place d’une navette entre les différents quartiers. La transition écologique passe également par l’incitation au circuit court dans la restauration collective, la revégétalisation de la ville et la végétalisation des écoles. La solidarité est également un pan de son programme avec la création d’un budget participatif. « Les citoyens se sentiront, ainsi, pleinement investis dans la vie de la cité qui deviendra par là même plus inclusive. »



Le dimanche 28 juin les 23 317 Villenavais inscrits sur les listes électorales seront donc invités à voter pour Patrick Pujol ou Stéphanie Anfray. « Ce scrutin sera serré, selon Stéphanie Anfray, car en nous alliant à la liste « Changer » nous atteignons à peu près 43% des voix au 1er tour. Aussi, nous pouvons avoir une marge de manœuvre avec le report de voix écologistes par exemple. » Patrick Pujol, à priori en bonne position pour décrocher un cinquième mandat, estime que tout est possible « je n’ai pas plus de chance de l’emporter que mon adversaire. Mais en tout cas, c’est la population qui sera gagnante dimanche soir », conclut le maire sortant. Et quid du vote La République En Marche...



Sybille Rousseau

Crédit Photo : Patrick Pujol / Stéphanie Anfray



