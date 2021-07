Speakers' Corner : l'école d'anglais au coeur d'Aérocampus

16/07/2021 | Membre du Cluster Aérocampus depuis un peu moins de deux ans, l'association de Latresne, Speakers' Corner en est devenue le centre de formation en langue anglaise.

A Londres, le Nord Est de Hyde Parc est réservé à une pratique ancienne de libre parole et de revendication. Juché sur une table, un escabeau ou tout autre support, chacun peut assumer un rôle temporaire d'orateur devant l'assistance du moment. Ce lieu, c'est le Speakers' Corner. « Un endroit toujours vivant. On y entend des idées politiques, des revendications sociales ou parfois encore des demandes en mariage ! Le tout toujours très librement et sans barrière », explique Adèle Planteur. C'est cette idée de communication sans encombre, qui a inspiré la jeune femme pour nommer l'association de cours d'anglais qu'elle a créée il y a 8 ans, « Speakers' Corner ». Désormais certifiée organisme de formation de langue anglaise, et habilitée à la certification TOEIC, Speakers' Corner est une des toutes dernières recrues du cluster Aérocampus.

Adèle Planteur est française, pourtant dans ses intonations un léger et charmant accent anglais pointe parfois. Il faut dire qu'elle a vécu de nombreuses années en Grande-Bretagne. Elle y a fait ses études par correspondance avec l'Université Bordeaux Montaigne, du DEUG à la Maîtrise, y a enseigné le français pendant 6 ans, puis y a passé deux diplômes de l'Université de Cambridge. D'abord, le CELTA, « une méthode d'enseignement de l'anglais propre à Cambridge, c'est l'équivalent du CAPES à l'international », décrit-elle, puis le DELTA, qui permet de former les formateurs sur cette méthode d'enseignement. Bref, elle parle anglais comme elle respire, sans y penser vraiment.



Après un retour en France et une courte tentative d'intégration à l'Education nationale, elle a passé le pas de se lancer seule, pour défendre et pratiquer sa propre vision de l'enseignement de cette langue qu'elle aime tant... « Huit ans après, c'est une belle fierté » reconnaît-elle. D'autant que le succès de son Speakings' Corner, ne fait que s'étendre et se diversifier.

D'abord axée sur l'enseignement de l'anglais, pour tout public et tout niveau, l'association dont elle est désormais la directrice et la responsable des formations, sévit désormais dans divers secteurs professionnels : le secteur viticole avec notamment des collaborations dans les vignobles du Médoc et des Graves, ou encore le secteur médical auprès de nombreux médecins... Le tout sans renier son élan premier : l'anglais pour tous.

"Aérocampus n'avait pas de centre de langue à proprement parler"

Avec son adhésion au cluster Aérocampus, il y a environ un an et demi, c'est une nouvelle étape de développement qui s'est ouverte pour Speakings' Corner : l'anglais en mode aéronautique. « Avec Aérocampus, tout à commencer lors du premier confinement, alors que tout le personnel était en chômage partiel », se rappelle-t-elle. La direction a en effet profité de cette période pour former une douzaine de salariés à l'anglais, langue incontournable du milieu aéronautique, Brexit ou pas.

« Nous sommes donc intervenus comme prestataire, en visio, auprès de chacun de ces 12 ou 13 salariés », décrit Adèle Planteur. Des formations en anglais aéronautique et administratif pour lesquelles Aérocampus, à la forte stratégie internationale, faisait jusque-là appel à plusieurs prestataires variés, au fil de ses besoins. « Aérocampus n'avait pas de centre de langue à proprement parler. En faisant appel à nous, le campus peut centraliser l'ensemble de ses demandes. Que ce soit de l'anglais aéronautique, de l'anglais administratif ou de l'anglais général », explique Adèle Planteur.



Résultat, au cours de cette année 2020-2021, outre la formation des personnels, les formateurs de l'association sont aussi intervenus auprès des apprentis, et des mentions complémentaires (niveau post bac), à la fois pour améliorer leur communication en anglais général mais aussi sur des aspects très techniques du secteur aéronautique. « De ce point de vue là le confinement a aussi été pour nous l'occasion de nous perfectionner en anglais aéronautique... Nos formateurs, qui sont des prestataires extérieurs tous anglophones, et qui ont suivi la même école que moi, se sont prêtés à l'exercice ». A cela s'est aussi ajoutée la participation de certains d'entre eux à une initiation réalisée par Aérocampus sur l'univers aéronautique. « C'est bien de connaître le vocabulaire technique mais c'est encore mieux de s'approprier et de comprendre l'univers global dans lequel évoluent nos apprenants. L'aéronautique, c'est une culture dense ! », commente enthousiaste Adèle Planteur.

Habilité à la certifcation TOEIC

Un enthousiasme volontaire qui a séduit la direction d'Aérocampus, puisqu'à l'occasion de la signature de leur partenariat, Speaker's Corner, certifié organisme de formation de longue date via le label DataDock, a passé le pas de la certification ETS. En d'autres termes, le centre de formation est désormais aussi habilité à la certification internationale TOEIC permettant d'évaluer un niveau d'anglais d'affaires aux locuteurs. Un atout certain pour Speakers' Corner, qui se dote là d'une nouvelle corde à son arc, mais aussi pour Aérocampus. La structure mère du campus de Latresne peut ainsi se prévaloir d'avoir dans ses membres et partenaires un centre de langue certifié et de qualité ; un argument de poids à n'en pas douter pour la conquête de futurs marchés à l'international.

Un atout, en supplément de ses autres compétences, qui plaît aussi aux autres membres du cluster. Des contacts et de bonnes perspectives semblent d'ores et déjà se dessiner avec certains d'entre eux. Le cluster Aérocampus retrouvant là son rôle premier de créer des collaborations fructueuses entre ses membres faisant naître par leur alliance des offres de formations les plus complètent possibles.



L'anglais, des plus grands aux plus petits

Autant de pistes réjouissantes pour la directrice de Speakers' Corner dont « le rêve » est de réussir à faire d'Aérocampus « un campus où le plus grand nombre parle anglais sans blocage. C'est un peu l'idée qu'à la machine à café tout le monde puisse se retrouver et échanger en anglais avec fluidité, sans appréhension ». Une parole libre « des plus grands aux plus petits » puisque l'association propose aussi des animations dans le cadre des « Aérocampus Junior », ces journées ou demi journées dédiées à découverte du milieu et des métiers de l'aéronautique. Ici la découverte se fait en anglais via des jeux de piste, des échanges en talky walky, et ce dès 7 ans ! « Même s'ils n'ont jamais entendu un mot d'anglais, ça fonctionne ! » assure la jeune femme.

Si elle ambitionne à termes de pouvoir développer des certifications spécialisées en langue anglaise pour le milieu aéronautique, le prochain grand cap de l'association est de passer avant janvier 2022 la certification qualité Qualiopi, remplaçante de l'actuelle DataDock. Le tout en conservant ce qui fait la force de Speakers' Corner : « des formations très punchy et dynamiques, basées sur l'action et les mises en situation. Dans nos cours, les profs ne parlent pas tellement, l'idée est avant tout de rendre nos étudiants hyper actifs et engagés dans les situations concrètes que nous leur proposons ».

Cet article fait partie de notre édition spéciale "Aérocampus Aquitaine : les 10 ans"



Solène Méric

Crédit Photo : Aqui.fr



