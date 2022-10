Agriculture | Elzeard, l'application qui facilite le quotidien des agriculteurs

07/10/2022 | « C’est souvent un jeu de Tetris laborieux pour trouver la bonne optimisation, les bonnes successions de cultures », Florence Amardeilh, fondatrice d’Elzeard.

Trop longtemps boudé par le numérique, le secteur de l'agriculture peut trouver dans Elzeard, une start-up néo-aquitaine incubée à la Cité Numérique de Bègles, un nouvel allié. Son objectif : faciliter la vie des agriculteurs avec des applications pensées avec et pour eux. Une opportunité de faciliter l'accès à la profession et de partager les connaissances techniques.

L’objectif d’Elzeard est d’accompagner les producteurs sur tout le cycle de la culture à travers une solution numérique découpée en trois modules. La planification, les agriculteurs y accordent énormément de temps. « C’est souvent un jeu de Tetris laborieux pour trouver la bonne optimisation, les bonnes successions de cultures », relève Florence Amardeilh, fondatrice d’Elzeard.

Un accompagnement numérique complet

Le premier module intervient en amont de la saison et permet de gérer toute la planification, aussi bien dans l’espace que dans le temps. « Les maraîchers peuvent prévoir la rotation des cultures et chercher à optimiser le placement temporal et spatial de leurs cultures en fonction de leurs différents circuits de distribution. »

Une fois le paramétrage optimal des saisons achevé, les cultivateurs vont activer le second module, qui va permettre le suivi cultural à travers des itinéraires de culture. A la manière d'une « recette de cuisine », ils vont avoir à disposition un semainier avec toutes les interventions à réaliser et toutes les données précises nécessaires au bon déroulement de leur activité. Il est possible d’affecter les tâches et d’organiser sa production à travers l’application tout en conservant une vue globale de la situation.

Le dernier module intervient en fin de saison, pour faire les bilans, faire de la traçabilité sur les protections phytosanitaires, et garantir la conformité des produits par rapport aux normes réglementaires. « Elzeard permet une vision 360° qui accompagne le producteur de A à Z », indique Florence Amardeilh. Pour la commercialisation, Elzeard fait en sorte que leur solution puisse s’interfacer avec les plateformes de distribution avec toutes les données structurelles disponibles pour faciliter la distribution à travers de multiples canaux.

Accompagner les nouveaux agriculteurs

Le monde agricole fait face à des difficultés de renouvellement des effectifs dans un secteur qui reste souvent peu attrayant. Pour Florence, Elzeard peut avoir un impact sur ce plan.

« On est persuadé que ça peut aider à renouveler. Nous avons constaté qu’il n’existait pas vraiment d’outils pour aider les cultivateurs. La plupart travaillent encore au carnet de notes, au tableau Velleda … c’est encore très artisanal. Amener des outils qui permettent de simplifier, d’améliorer les processus de production, de gagner du temps, c’est vertueux. Les jeunes générations qui sont souvent des hors cadre familial agricole, avec beaucoup de reconversions, recherchent ce genre de solutions qui contribuent à réduire la pénibilité du travail. »

Partage de savoirs

Les itinéraires de culture sont au centre de la philosophie d’Elzeard. Véritables feuilles de routes incorporant les bonnes pratiques pour une agriculture saine et efficace, ils sont destinés aux utilisateurs d’Elzeard, mais pas seulement.

« On a cette base disponible dans l’application pour nos producteurs adhérents, mais nous voulons aussi qu’elle soit accessible de l’extérieur. Nous sommes en train de créer une base de données qui s’appellera la Serre des Savoirs. L’idée, c’est de rendre accessible à tout le monde les itinéraires qu’on a synthétisé, agrégés à partir de plusieurs sources comme les chambres d’agriculture ou les instituts techniques. »

Ce projet regroupe tous ces acteurs de la filière sous forme de consortium, et encourage les producteurs à partager leurs données pour enrichir cette base de connaissance partagée, accessible en open source à tous.



Par Léo Marchandon

Crédit Photo : PxHere