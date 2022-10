| La production de kiwis jaune se développent en Lot-et-Garonne

L'Union de coopératives Kiwis du Sud en Lot-et-Garonne, qui regroupe les coopératives agricoles « Deux Vallées » et « Les Trois Domaines », est spécialisée... dans la pomme. Elle souhaite développer la production de kiwis, et plus particulièrement de kiwis jaunes. Pour cela, une station de stockage et de conditionnement de 15 000m² va être créée sur les communes de Bon-Encontre et Castelculier. Avec cette station, 3 emplois devraient être crées.